"طالبان" تسيطر على عاصمة ولاية على بعد 40 كيلومترا فقط من كابل

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الأحد 15 أغسطس/ آب، عن سيطرتها على عاصمة ولاية في وسط أفغانستان.

كابول - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن الحركة (المحظورة في روسيا)، أن "طالبان" سيطرت على عاصمة ولاية "ميدان وردك" بوسط البلاد.

وأشار البيان إلى أن "طالبان" استولت على مدينة ميدان شهر، التي تبعد 40 كيلومترا فقط من العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد ، على "تويتر"، إن مبنى إدارة الحاكم ومقر الشرطة والسجن والمباني العامة الأخرى كانت تحت سيطرة الحركة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المسلحون سيطرتهم على مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننجرهار وإحدى أكبر المدن في البلاد. لا تزال كابل الآن المدينة الكبيرة الوحيدة في أفغانستان التي تسيطر عليها حكومة معترف بها دوليًا.

وفقًا لإذاعة "إريب" الإيرانية ، تسيطر طالبان على 90% من أفغانستان.

وتشهد أفغانستان، منذ مايو/ أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة "طالبان" إذ تتقدم الحركة عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابل، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في مايو الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في هذا البلد.