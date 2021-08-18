جونسون يكشف سبب "الانهيار السريع والمفاجئ" للقوات الأفغانية

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، سبب ما وصفه بالانهيار السريع والمفاجئ للقوات الحكومية الأفغانية في مواجهة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا).

© Sputnik . Sayed Zakeria طالبان تدعو الهند لاستكمال مشاريعها الاستثمارية في أفغانستان . وأوضح جونسون قائلا: "قدرنا بشكل خاطئ قدرات القوات الحكومية الأفغانية لذلك حدث ذلك الانهيار السريع والمفاجئ بصورة أكبر من المتوقع".

وحول مصير اللاجئين الأفغان قال رئيس الحكومة البريطانية إن بلاده ليس لديها النية لإعادة اللاجئين الأفغان في بريطانيا إلى أفغانستان بل ستسمح لهم بالبقاء وترعاهم كما تقتضي المسؤولية، على حد تعبيره.

وأضاف جونسون: "سننشئ مسارات آمنة لخروج المواطنين الأفغان الذين عملوا معنا وسنستقبل منهم 5 آلاف ونتوقع ارتفاع العدد إلى 20 ألفا".

يذكر أنه مع دخول حركة "طالبان" إلى العاصمة كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.

في سيق متصل، دعت حركة "طالبان"، المدنيين في أفغانستان إلى تسليم الأسلحة والذخائر لأعضاء الحركة، وقال المتحدث باسم الحركة: "على المدنيين الأفغان تسليم أسلحتهم وذخائرهم لأعضاء طالبان المفوضين"، حسب وكالة "رويترز".

وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، قد أعلن أمس الثلاثاء، انتهاء الحرب في أفغانستان، بعد سيطرة الحركة على البلاد. وقال، في أول مؤتمر صحفي للحركة بعد دخولها العاصمة كابول، "ليس لدينا أي عداوة مع أي شخص كان، واليوم نعلن انتهاء الحرب في البلاد"، مضيفا أن "أفغانستان تمر بوقت حساس وتمكنت من طرد المحتلين والحصول على استقلالها".