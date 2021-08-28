أفغانية تضع طفلتها على متن طائرة متجهة إلى بريطانيا... فيديو

تشارك العديد من شركات الطيران في جهود إجلاء رعايا الدول الأجنبية واللاجئين الأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان، إثر سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على حكم البلاد.

وتشهد بعض رحلات الطيران حالات نادرة، منها وضع سيدة أفغانية لطفلة، أثناء وجودها على متن طائرة تديرها الخطوط الجوية التركية، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت.

"#هافا".. أفغانية تبصر النور خلال رحلة إجلاء على #الخطوط_التركية

وضعت سيدة أفغانية، مولودتها على متن طائرة إجلاء تديرها الخطوط الجوية التركية، وكانت متوجهة إلى مدينة "برمنغهام" وسط المملكة المتحدة. pic.twitter.com/drkHmlzL9m — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2021

وقالت الوكالة إن السيدة الأفغانية وضعت طفلتها "هافا"، التي أبصرت النور على متن طائرة كانت تقوم برحلة إجلاء على الخطوط التركية.

ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة "برمنغهام" وسط المملكة المتحدة.

يذكر أن محيط مطار كابول شهد انفجارين، يوم 26 أغسطس/ آب الجاري، خلفا عشرات القتلى بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وأعلنت حركة طالبان أنها فقدت 28 من مقاتليها، بينما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) التفجيرات، وتبع ذلك تنفيذ الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت ما قال إنهم قيادات التنظيم.

وأعلنت حركة طالبان سيطرتها على الحكم في 15 أغسطس بعد سحب الولايات المتحدة الأمريكية لمعظم قواتها من البلاد، ومغادرة الرئيس أشرف غني، لتجنب ما قال إنها "مذبحة" يمكن أن تحدث، وهو ما تسبب في موجة نزوح نحو المطار من الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد خوفا من "طالبان".