الناتو: يجب إبقاء مطار كابول مفتوحا ونتعهد بعد نسيان "الأفغان" الذين تركناهم خلفنا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/ آب، إنه يجب إبقاء مطار كابول مفتوحا.

وتعهد ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، بعدم نسيان الأفغان الذين تركوا وراءهم عندما غادرت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة.

وأضاف الأمين العام للناتو بقوله "من الضروري الإبقاء على مطار كابول مفتوحًا، وذلك لتمكين المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وأيضًا للتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في إخراج الأشخاص، وأولئك الذين رغبوا في ذلك ولكن لم يتمكنوا من المشاركة في الإجلاء العسكري".

وأتم ستولتنبرغ في تصريحاته قائلا "لن ننساهم أبدا".

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً، لينتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، شملت الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

وقال بايدن في بيان صادر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان: "خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي.. قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) محمد نعيم، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول، معلنا بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على أمريكا. وأضاف المتحدث أن أفغانستان "نالت استقلالها الكامل".