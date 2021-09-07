حصيلة ضحايا زلزال هايتي تبلغ 2248 قتلى وأكثر من 12 ألف مصاب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي يوم 14 أغسطس/آب الماضي إلى 2248، بينما لا يزال 329 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت الحماية المدنية في هايتي في بلاغ عقب الانتهاء من أعمال الإنقاذ في البلاد، إن "زلزال هايتي الذي وقع 14 أغسطس الماضي، أودى بحياة 2248 قتيلا و12 ألفا 763 مصابا، و329 مفقودا في المقاطعات الثلاث الأكثر تضررا من الكارثة".

يذكر أن زلزالا بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر ضرب هايتي، يوم السبت، الرابع عشر من أغسطس/آب الماضي.

وكانت بؤرته على بعد 125 كلم عن العاصمة بورت أو برانس، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

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