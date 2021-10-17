أردوغان يعلن عن قمة للشراكة التركية الأفريقية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عقد قمة للشراكة الأفريقية التركية، في يناير/ كانون الثاني المقبل، في مدينة إسطنبول.

القاهرة - سبوتنيك. جاء إعلان أردوغان عن القمة الثالثة من نوعها، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى أنغولا في مستهل جولة أفريقية تشمل أيضًا توغو ونيجيريا.

وقال الرئيس التركي: "علاقتنا مع تلك الدول تقوم على أساس الربح للجميع، والعلاقات الثنائية لا تكون على المدى القصير وإنما البعيد. نريد أن نطور العلاقات معهم وليس كما فعلت النظم الاستعمارية".

يذكر أن القمة التركية الأفريقية الأولى عقدت في إسطنبول عام 2008، فيما عقدت القمة الثانية في غينيا الاستوائية عام 2014.

وحول مكافحة جائحة كورونا، انتقد الرئيس التركي "بعض الدول التي تخزن اللقاحات"، مؤكدًا أنه سيناقش هذا الملف خلال جولته الأفريقية، وأعلن أن تركيا ستقدم الدعم الصحي لبلدان أفريقيا، بما في ذلك أجهزة التنفس.

كما أعلن أردوغان أن اللقاح التركي المرتقب المضاد لفيروس كورونا (تركوفاك) سيجري إنتاجه في أقرب وقت ممكن، وسيكون متاحًا للتصدير إلى جميع أنحاء العالم، مضيفًا أن بلاده زودت 159 دولة و12 مؤسسة بمعدات طبية وكمامات، ولا سيما دول أفريقيا.

ووفقًا لرئاسة الجمهورية التركية، يبدأ أردوغان، اليوم الأحد، جولة أفريقية تستمر حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وتشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا، وذلك تلبية لدعوات من رؤساء الدول الثلاث.

وتعتبر زيارة أردوغان إلى أنغولا هي الزيارة الرسمية الأولى من تركيا إلى هذا البلد على مستوى رئيس الجمهورية.

كما تعتبر زيارة أردوغان إلى توغو أيضا هي الزيارة الرسمية الأولى من تركيا إلى هذا البلد على مستوى رئيس الجمهورية.

وستشهد اللقاءات التي ستجري في العاصمة لومي استعراض العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، إضافة إلى بحث الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

ويزور الرئيس التركي نيجيريا في ختام جولته الأفريقية، وستتناول اللقاءات التي ستجري في العاصمة أبوجا بحث الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وإضافة إلى العلاقات الثنائية التي سيتناولها أردوغان مع زعماء الدول الثلاث، ستمثل هذه الاجتماعات فرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وخلال زيارته إلى أنغولا سيلقي أردوغان خطابا في المجلس الوطني الأنغولي. ومن المنتظر أن يلتقي ممثلي عالم الأعمال في أنغولا ونيجيريا، أثناء مشاركته في منتديات الأعمال التي ستقام على هامش زيارته إلى البلدين.