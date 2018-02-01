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11:55 01 فبراير/ شباط 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
افتتاح مركز لاصدار هوية المشجع لكأس العالم-2018

ٌإقبال هائل على بطاقات كأس العالم في المرحلة الثانية

© Sputnik. Sergei Pivovarov
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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اختتمت، يوم أمس الأربعاء، المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم التي تستضيفها روسيا صيف العام الحالي.

تذاكر كأس العالم 2018 في روسيا
© Sputnik.
أكثر من 3 ملايين طلب لشراء تذاكر "مونديال-2018" في روسيا
ذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم "فيفا" بأنه قد وصل عدد الطلبات إلى 4905169 طلباً للحصول على تذاكر مباريات العرس الكروي العالمي.

ومنذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2017، كانت الفرصة متاحة أمام عشاق المستديرة الساحرة للتقدم بطلبات للحصول على التذاكر بشكل حصري عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets،

ويبدو أن الحماسة لمتابعة منافسات كأس العالم روسيا 2018 FIFA زادت بشكل كبير مع اقترابنا من موعد انطلاق الحدث الكروي في الصيف المقبل.

وقد أتت معظم الطلبات من روسيا (2503957 طلباً تم تقديمه)، تليها الدول التالية على قائمة العشرة الأكثر تقديماً للطلبات: ألمانيا (338414)، والأرجنتين (186005)، والمكسيك (154611)،

والبرازيل (140848)، وبولندا (128736)، وأسبانيا (110649)، والبيرو (100256)، وكولومبيا (87786)، والولايات المتحدة الأمريكية (87052)، وهولندا (71096). وبذلك يكون حجم الإقبال الدولي قد بلغ 49 في المئة.

ونتيجة الطلب الكبير، سيتم إجراء قرعة عشوائية لتحديد الجماهير الذين سيحصلون على التذاكر.

سانت بطرسبورغ
© Sputnik. Alexei Danichev
بطرسبورغ الروسية ترتدي حلتها الجديدة قبل كأس العالم 2018

وستتم مراقبة عملية تخصيص التذاكر هذه من قبل كاتب عدل، وسيتم اللجوء لهذا الخيار في كافة الحالات التي زاد فيها عدد الطلبات على التذاكر عن العدد الفعلي المتاح بحلول منتصف اليوم من تاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2018.

وسيتم إعلام جميع الجماهير بنتيجة القرعة العشوائية بحلول أواسط شهر مارس/آذار 2018 على أبعد تقدير.

أما الفرصة التالية المتاحة لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2018 FIFA فتنطلق في 13 مارس/آذار عندما يتم بيع التذاكر فوراً بحسب قاعدة الأولوية بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets (ويخضع ذلك لتوافر التذاكر)، وهو ما يعني أنه سيتم

تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

سيتم تسليم التذاكر التي تم شراؤها خلال مرحلتي البيع 1 و2 للمشجعين دون رسوم إضافية، إذ من المقرر أن يبدأ التسليم خلال الأسابيع التي تسبق البطولة، أي في الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2018 (مع إمكانية تغيير التاريخ).

 

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الكلمات الدلالية:
بطاقات, تذاكر كأس العالم, كرة الفدم, كأس العالم 2018, مونديال روسيا 2018, روسيا
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