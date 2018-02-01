ٌإقبال هائل على بطاقات كأس العالم في المرحلة الثانية

اختتمت، يوم أمس الأربعاء، المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم التي تستضيفها روسيا صيف العام الحالي.

ذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم " فيفا " بأنه قد وصل عدد الطلبات إلى 4905169 طلباً للحصول على تذاكر مباريات العرس الكروي العالمي.

ومنذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2017، كانت الفرصة متاحة أمام عشاق المستديرة الساحرة للتقدم بطلبات للحصول على التذاكر بشكل حصري عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets،

ويبدو أن الحماسة لمتابعة منافسات كأس العالم روسيا 2018 FIFA زادت بشكل كبير مع اقترابنا من موعد انطلاق الحدث الكروي في الصيف المقبل.

وقد أتت معظم الطلبات من روسيا (2503957 طلباً تم تقديمه)، تليها الدول التالية على قائمة العشرة الأكثر تقديماً للطلبات: ألمانيا (338414)، والأرجنتين (186005)، والمكسيك (154611)،

والبرازيل (140848)، وبولندا (128736)، وأسبانيا (110649)، والبيرو (100256)، وكولومبيا (87786)، والولايات المتحدة الأمريكية (87052)، وهولندا (71096). وبذلك يكون حجم الإقبال الدولي قد بلغ 49 في المئة.

حوالي 5⃣ مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم مع إنتهاء مرحلة البيع بنظام القرعة العشوائية

أكثر 10 دول طلباً من خارج روسيا:

🇩🇪 —🇦🇷 —🇲🇽 —🇧🇷-🇵🇱-🇪🇸-🇵🇪-🇨🇴-🇺🇸-🇳🇱

سنعلن عن نتيجة القُرعة منتصف شهر مارس 🏆🎟️🇷🇺https://t.co/zPN2VLqiZI pic.twitter.com/K7cpHIAlSd — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) ٣١ يناير، ٢٠١٨

ونتيجة الطلب الكبير، سيتم إجراء قرعة عشوائية لتحديد الجماهير الذين سيحصلون على التذاكر.

© Sputnik. Alexei Danichev بطرسبورغ الروسية ترتدي حلتها الجديدة قبل كأس العالم 2018

وستتم مراقبة عملية تخصيص التذاكر هذه من قبل كاتب عدل، وسيتم اللجوء لهذا الخيار في كافة الحالات التي زاد فيها عدد الطلبات على التذاكر عن العدد الفعلي المتاح بحلول منتصف اليوم من تاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2018.

وسيتم إعلام جميع الجماهير بنتيجة القرعة العشوائية بحلول أواسط شهر مارس/آذار 2018 على أبعد تقدير.

أما الفرصة التالية المتاحة لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2018 FIFA فتنطلق في 13 مارس/آذار عندما يتم بيع التذاكر فوراً بحسب قاعدة الأولوية بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets (ويخضع ذلك لتوافر التذاكر)، وهو ما يعني أنه سيتم

تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

سيتم تسليم التذاكر التي تم شراؤها خلال مرحلتي البيع 1 و2 للمشجعين دون رسوم إضافية، إذ من المقرر أن يبدأ التسليم خلال الأسابيع التي تسبق البطولة، أي في الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2018 (مع إمكانية تغيير التاريخ).