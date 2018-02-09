"الفيفا" يعلن قائمة مواقع معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018

كما ستكون على بعد ساعة بالحافلة من مطار قادر على استيعاب طائرات متوسطة الحجم، وقد أجرت مختلف وفود المنتخبات ما مجموعه 123 زيارة إلى مواقع معسكرات الفرق المقترحة أثناء عملية الانتقاء.
وخلال مرحلة المجموعات، ستبقى جميع المنتخبات في مواقع المعسكرات المخصصة لها، حيث ستتدرب فيها بين المباريات على أن تنتقل منها إلى المدينة المضيفة لكل مباراة من مبارياتها، حيث ستقيم ليلة واحدة في أحد الفنادق المخصصة للفرق المشاركة كما ستتاح لها الفرصة لإجراء التمارين في موقع التدريب المحدد لكل مدينة مضيفة.
مبدئياً، يتعين على كل فريق المبيت في الفندق المخصص له في المدينة المضيفة قبل وبعد المباراة.
وبعد مرحلة المجموعات، سيكون أمام الفرق المؤهلة إلى أدوار خروج المغلوب خيار البقاء إما في مواقع المعسكرات المخصصة لها أو الانتقال من مدينة مضيفة إلى مدينة مضيفة أخرى، وذلك بحسب المكان المقرر لإجراء مبارياتها.
وجدير بالذكر أنه قبل خمسة أيام من موعد المباراة الأولى لكل فريق في كأس العالم، باستثناء التدريبات الرسمية المقررة في ملعب معين، يجب على كل فريق استخدام مواقع التدريب الرسمية المخصصة له لإجراء التمارين أو المباريات التحضيرية، علماً أنه من المتوقع أن تصل جميع الفرق إلى البلد المضيف قبل خمسة أيام على الأقل من موعد مباراتها الأولى.
🇸🇦 السعودية⬅️ سانت بطرسبرج— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) ٩ فبراير، ٢٠١٨
🇪🇬 مصر ⬅️ جروزني
🇲🇦المغرب ⬅️فورونيج
🇹🇳 تونس ⬅️ موسكو
هنا موقع معسكرات جميع منتخبات #روسيا2018 وأماكن الإقامة والتدريب 🇷🇺🏆https://t.co/EeaEZqTu3q pic.twitter.com/rx0xeIete9
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