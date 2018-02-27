روسيا: جميع منشآت بطولة العالم 2018 ستكون جاهزة بعد عدة أسابيع

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية لكأس العالم "روسيا-2018"، أليكسي سوروكين، اليوم الثلاثاء، أن جميع منشآت بطولة العالم لكرة القدم 2018، ستكون جاهزة خلال الأسابيع القريبة القادمة.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA تدخل الفيفا يهدد مشاركة السعودية في كأس العالم بسبب قطر

موسكو —. وقال سوروكين خلال ندوة مخصصة للفرق المشاركة ببطولة العالم لكرة القدم، بدأت اليوم: "الحكومة الروسية فعلت الكثير من أجل أن تكون البطولة ناجحة جداً… بالطبع، يجب أن ننتهي من عمل بعض الأمور، لكن ما زال لدينا ما يكفي من الوقت. يمكنني أن أؤكد لكم أنه بعد بضعة أسابيع كل شيء سيكون جاهزاً 100 بالمئة".

وأضاف: "بقي أقل من مئة يوم. لقد عملنا الكثير معاً: الفيفا، الحكومة الروسية، اللجنة التنظيمية والسلطات المحلية. نعمل سنوات عديدة من أجل أن تكون بطولة رائعة، كي تمضون وقتا طيباً وتشعرون بالدفء وحسن الضيافة".

وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات بطولة كأس العالم لعام 2018، ستجري في روسيا، وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف نا دونو.