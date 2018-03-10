إطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 (فيديو)

أطلق المغني الأمريكي جيسون ديرولو أغنيته الجديدة بعنوان "Colours" على صفحته الخاصة على "يوتيوب" الأغنية الجديدة ستكون مخصصة لبطولة كاس العالم 2018 والتي ستقام صيف العام الجاري في روسيا.

© Sputnik. Grigory Sysoev حفل افتتاح كأس العالم بكرة القدم سيكون بطابع خاص الأغنية التي جاءت بكلماتها تدعو إلى الفخر بالوصول إلى هذه المرحلة وتمثيل علم البلاد في هذه المسابقة ، داعيا إلى المنافسة الشريفة والسباق النزيه للفوز، وبأن جميع البشر متساوون.

"نحن الأبطال تغلبنا على كل الصعاب للوصول لى هنا، ولايوجد طريق للتراجع".

يذكر أن ديرولو وهو من مواليد مدينة ميامي الأمريكية مغني وكاتب أغاني وهو من أصول هايتية.