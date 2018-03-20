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13:45 20 مارس/ آذار 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
طائرة المنتخب المصري لكرة القدم

محمد صلاح على طائرة "الفراعنة" في كأس العالم (صور وفيديو)

© Photo/ المكتب الإعلامي لمصر للطيران
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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أزاحت شركة "مصر للطيران" الستار عن طائرة المنتخب المصري لكرة القدم التي ستقل البعثة المصرية إلى مونديال روسيا 2018 المقرر في يونيو/حزيران المقبل.

محمد صلاح مع منتخب مصر
© AP Photo/ Sunday Alamba
تفاصيل فندق إقامة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا
وشهد حفل استلام الطائرة وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، ووزير الطيران المدني شريف فتحي، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بالإضافة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وصفوت مسلم رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من الشخصيات العامة.

طائرة المنتخب المصري لكرة القدم
© Photo/ المكتب الإعلامي لمصر للطيران
طائرة المنتخب المصري لكرة القدم

وبهذه المناسبة، قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه "ليس بجديد على الشركة الوطنية رعاية كافة المنتخبات والأندية المصرية في البطولات الدولية وعلى رأسها المنتخب المصري لكرة القدم منذ عام 1936، الذي يسعدنا نقله إلى بطولة كأس العالم بروسيا 2018"، متمنياً  لهم التوفيق وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم ومكانة المنتخب ولاعبيه ومكانته.

وأضاف مسلم، أن رعاية المنتخب المصري تأتي تزامنا مع عودة خط القاهرة – موسكو والذي تنطلق أولى رحلاته في 12 أبريل/نيسان المقبل بواقع 3 رحلات أسبوعياً، وأعلن تشغيل رحلات خاصة ودراسة تكثيف الرحلات في فترة كأس العالم في حال زيادة الطلب من جانب المشجعين المصريين الراغبين في مؤازرة المنتخب في هذا المحفل الرياضي الدولي.

طائرة المنتخب المصري لكرة القدم
© Photo/ المكتب الإعلامي لمصر للطيران
طائرة المنتخب المصري لكرة القدم

من جانبه، أعرب رئيس شركة بريزنتيشن محمد كامل عن سعادته بالتعاون مع الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وأنه كان هناك تعاون وتنسيق من الجميع برئاسه وزير الطيران المدني لأن يكون سفر المنتخب المصري في هذة البطولة الهامة على متن الشركة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات بشرية وقدرات في صناعة الطيران المدني وشبكة خطوط قوية تغطي معظم أنحاء العالم كونها عضو تحالف ستار العالمي.

وأضاف كامل أن التعاون سيستمر مع مصر للطيران لمدة خمس سنوات في جميع البطولات والمسابقات والفرق الرياضية التي تمتلك بريزنتيشن حقوق رعايتها.

وزينت الطائرة التي كشف عنها مساء أمس الاثنين، بعدد من صور لاعبي الفريق على رأسهم النجم الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وظهر أيضا على الطائرة بجانب صلاح، الحارس عصام الحضري ولاعب الوسط محمد النني ومحمود تريزيجيه ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، إضافة إلى المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر.

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