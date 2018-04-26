تريزيجيه: مصر يجب ألا تخاف من أحد في كأس العالم

تحدث لاعب خط الوسط للمنتخب المصري، محمود تريزيجيه، عن حظوظ منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

© REUTERS / TOBY MELVILLE النني خارج صفوف أرسنال لنهاية الموسم وفترة علاج للحاق بكأس العالم

تصريحات تريزيجيه جاءت في مقابلة مع موقع " فيفا " الرسمي، حيث تحدث عن حظوظ وآمال المنتخب المصري في البطولة

فوصف مجموعة المنتخب المصري بـالصعبة، وبأنه لا يجب على المنتخب الخوف، وأضاف بأن المجموعة تضم منتخبات روسيا البلد المستضيف والتي تلعب على أرضها وأمام جماهيرها.

ومنتخب الأوروغواي الذي سبق وفاز بالبطولة ويضم لاعبين ممتازين، ووصف المباراة ضد المنتخب السعودي بأنها أشبه بمباراة ديربي.

الحمدلله، مازال التحدي مستمرًا.

Alhamdulillah, and the challenge is still outgoing.❤️🇪🇬 pic.twitter.com/5xcV6uMVv5 — Mahmoud Trezeguet (@Trezeguet) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

وحول الانتقال لأدوار الإقصاء، قال تريزيجيه بأنه يجب التحضير بشكل جيد والذهاب إلى روسيا بثقة كبيرة والعمل لتحقيق الهدف المطلوب.

وأضاف بأنه يجب علينا اللعب كل مباراة على أنها نهائي وبأن لا نخاف أحد.