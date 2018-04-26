تريزيجيه: مصر يجب ألا تخاف من أحد في كأس العالم

فوصف مجموعة المنتخب المصري بـالصعبة، وبأنه لا يجب على المنتخب الخوف، وأضاف بأن المجموعة تضم منتخبات روسيا البلد المستضيف والتي تلعب على أرضها وأمام جماهيرها.
ومنتخب الأوروغواي الذي سبق وفاز بالبطولة ويضم لاعبين ممتازين، ووصف المباراة ضد المنتخب السعودي بأنها أشبه بمباراة ديربي.
الحمدلله، مازال التحدي مستمرًا.— Mahmoud Trezeguet (@Trezeguet) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
Alhamdulillah, and the challenge is still outgoing.❤️🇪🇬 pic.twitter.com/5xcV6uMVv5
وحول الانتقال لأدوار الإقصاء، قال تريزيجيه بأنه يجب التحضير بشكل جيد والذهاب إلى روسيا بثقة كبيرة والعمل لتحقيق الهدف المطلوب.
وأضاف بأنه يجب علينا اللعب كل مباراة على أنها نهائي وبأن لا نخاف أحد.
trust yourself don't be afraid to fail and stay strong— Mahmoud Trezeguet (@Trezeguet) ٨ أبريل، ٢٠١٨
ثق بنفسك ولا تخف من الفشل وأبقي قويا⚽️7️⃣ pic.twitter.com/iqZDCEgr43
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