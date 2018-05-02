بطولة "كأس عالم" مصغرة... أحدث مشاريع "فيفا"

اقترح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين دون المساس ببطولة كأس العالم.

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم "الثمانية الكبار"، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم، والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية، ويعتقد "الفيفا" أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار لمدة 12 عاما.

وفي خطاب نقلته "رويترز"، قال إنفانتينو: "البطولة المقترحة ستقام في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام فردي بدءا من 2021".

وأضاف رئيس "الفيفا" أن هناك رغبة من مجموعة "جادة وقوية" من المستثمرين لدفع 25 مليار دولار مقابل حقوق هذه البطولة، إضافة إلى نسخة معدلة لكأس العالم للأندية، وبمشاركة 24 فريقا بدءا من 2021.

وفي المقابل ووفقا لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.

© REUTERS / Arnd Wiegmann "فيفا" يقدم مبالغ مالية للمنتخبات الأفريقية قبل انطلاق كأس العالم

ولم يحدد الخطاب عدد منتخبات كل قارة في هذه البطولة المقترحة.

وأرسل إنفانتينو هذه الخطط إلى أعضاء مجلس "الفيفا" المسؤول عن اتخاذ القرارات لكنها لم تحصل على الموافقة بعد.

وأسس بالفعل كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونظيره في أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف)، بطولة جديدة يطلق عليها دوري الأمم.

وفي الحالتين تتضمن البطولة كل المنتخبات الوطنية في المنطقة، ويتم تقسيم الفرق بناء على تصنيفها.

وهناك صعود وهبوط بين منتخبات المناطق المختلفة كما يحدث في مسابقات الدوري المحلية.

وستبدأ بطولة دوري الأمم الأوروبية الجديدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وستكون باقي القارات في حاجة إلى إقامة مسابقات مشابهة حتى يمكن تطبيق البطولة المقترحة.