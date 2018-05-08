منتخب "لاروخا" يبدأ تحضيراته للمونديال دون لاعبي الملكي

يبدأ منتخب إسبانيا استعداداته التحضيرية لكأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا، يوم 28 مايو/أيار.

استعدادات "لاروخا" ستشهد غياب لاعبي نادي ريال مدريد حيث ستبدأ بعد يومين فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيكون فيه النادي الملكي طرفا.

حيث يحتاج لاعبو الملكي المنضمون للمنتخب الأول لفترة استراحة قصيرة بعد لعب النهائي.

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وفي لقاء جمع المدير الفني للمنتخب جولين لوبيتيجي وفرناندو هيرو، أكد فيه الأخير أن قائمة "لاروخا" ستعلن في 18 مايو/أيار، وبعد عشرة أيام سينضم اللاعبون للمعسكر.

و سيسافر الفريق الإسباني بعد اكتمال صفوفه في 7 يونيو/حزيران إلى مخيمه في مقاطعة كراسنودار الروسية، بحسب ما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية.

يذكر أن منتخب"لاروخا" يخوض مباراة ودية في 3 يونيو/حزيران مع المنتخب سويسرا، حيث أكد المدير الفني للمنتخب أن لاعبي الملكي لن يتم استدعاؤهم لهذه المباراة.

هذا وسيلعب المنتخب الإسباني وأحد أكبر المرشحين للفوز في البطولة في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات البرتغال وإيران والمغرب.