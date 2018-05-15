فرحة هيستيريا لأسر لاعبي البرازيل لدى اختيار أبنائهم لتمثيل "السيليساو" في كأس العالم (فيديو)

في الوقت الذي أعلن فيه مدرب المنتخب البرازيلي قائمته النهائية المستدعاة لتمثيل "السيليساو" تسمرت أعين الملايين من الشعب البرازيلي أمام شاشات التلفاز لمشاهدة أحد أعظم اللحظات التي تعيشها البلاد مرة كل أربع سنوات.
وفي الوقت الذي انتظر فيه البرازيلي فاغنر استدعائه لصفوف المنتخب وقفت عائلته إلى جنبه مشاركة إياه هذه اللحظة التاريخية، وما أن أعلن تيتي عن اختياره للاعب حتى ساد جو من الفرح الصاخب في منزله.
O que falar desse vídeo! Esse pulo de alegria e da pessoa que chorou comigo nos momentos difíceis que meu deu forças e que acima de tudo merece estar e ser exaltada no momento de maior alegria da minha carreira. Amo vc meu amor e a família maravilhosa que construímos obrigado por estar ao meu lado! Rússia 🇷🇺 aí vamos nós
كذلك الأمر لحظة اختيار كاسيو الحارس الثالث للمنتخب ضمن التشكيلة النهائية حيث ساد جو من الفرح الهيستيري.
Na casa de Cássio também rolou comemoração pela convocação do goleiro corinthiano para a Copa do Mundo!#VaiCorinthians #VaiBrasil pic.twitter.com/TfmnjoLcye— Corinthians (@Corinthians) May 14, 2018
يذكر بأن منتخب البرازيل سيخوض مبارياته في دوري المجموعات في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات سويسرا، وكوستاريكا وصربيا.
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