بالفيديو...السعودية تواصل عروضها القوية وتطيح باليونان استعدادا لمونديال روسيا

حقق المنتخب السعودي انتصاره الثاني على التوالي خلال المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في إسبانيا، وذلك بعد أن فرض تفوقه على منتخب اليونان ليهزمه بهدفين نظيفين.

تغلب الأخضر السعودي على منتخب اليونان بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب لاكارتوخا في مدينة إشبيلية.

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بنشاط كبير ليمسك بزمام منتصف الملعب بالإضافة للدعم الهجومي عن طريق الأطراف، لتكلل محاولات الأخضر السعودي هدفا في الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول.

ليحاول منتخب اليونان من بعدها السيطرة على وسط الميدان لفرض كلمته على اللقاء، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA تحضيرات الأخضر السعودي للمونديال والمولد يتحدث عن فائدتها (فيديو +صور)

وفي الشوط الثاني أراد مدرب المنتخب السعودي منح الفرصة لأكبر عدد من لاعبيه من خلال إجراء جملة من التغيرات والتبديلات بإشراك علي البليهي ومحمد كنو وفهد المولد.

ليسجل كنو هدفا بعد تلقيه كرة بعيدة وليسددها في المرمى اليوناني في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وتشهد المرحلة الخامسة والأخيرة من فترة الإعداد التي يقوم بها الأخضر السعودي ثلاث مباريات قبل التوجه لنهائيات روسيا، حيث سيخوض الأخضر مواجهات أمام إيطاليا يوم 28 مايو/أيار ثم يلتقي منتخب بيرو في 3

يونيو/حزيران

وكلا المباراتين تقامان على ملعب سانت جالين في سويسرا، على أن يقام اللقاء الأخير أمام المانيا "بطل العالم" يوم 8 يونيو/حزيران في ليفركوزن.

يذكر بأن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا البلد المضيف المنتخب والمصري ومنتخب الأوروغواي.