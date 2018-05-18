بيبيتو: ريال مدريد سيتحول لفريق "لا يقهر" في حال انتقل إليه نيمار

صرح المهاجم السابق لمنتخب البرازيل جوسيه روبرتو جاما دي أوليفيرا المعروف باسم "بيبيتو"، يوم أمس الخميس، أنه في حال انتقال مواطنه نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان حاليا، لنادي ريال مدريد، فسيصبح الفريق الإسباني فريقا "لا يقهر".

وقال بيبيتو خلال مشاركته في إحدى الفعاليات بالعاصمة الإسبانية إن:"ريال مدريد لديه فريق قوي وتاريخ رائع، لاعب مثل نيمار، وهو مختلف، يجب أن يكون له مكان في ذلك الفريق".

ويرى بيبيتو أن مغادرة نيمار لصفوف سان جيرمان سيكون أمرا صعبا: "لا أعرف ما سيحدث، ولكن سيكون من الصعب أن يرحل، ومع ذلك، أنا متأكد إنه إذا وقع ريال مدريد مع نيمار فسيكون فريقا لا يقهر".

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN نيمار يفتح باب الرحيل عن العاصمة الفرنسية والقرار بيد أمير عربي

كما صرح بأن كرة القدم حاليا تتغير كثيرا، وإن كان من الصعب للغاية في السابق تخيل مغادرة نيمار لبرشلونة، فالآن من يعرف ماذا سيفعل في مستقبله.

وأكد بيبيتو أن "البرازيل يصل لكأس العالم وهو منتخب قوي جدا، أصبح إقصاء 2014 منسيا، فقد نجح المدرب تيتي في استعادة الاعتزاز بالنفس، وأرى أن الفريق قوي جدا حاليا، لقد قام بعمل كبير ونحن واثقون للغاية في الفوز".

وفيما يخص الترشيحات لنهائي المونديال، أبدى بيبيتو تفضيله لأن يكون اللقب من نصيب البرازيل على حساب البرتغال أو إسبانيا اللذين لديهما "لاعبون ذوي إمكانيات مبهرة".