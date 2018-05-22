مدرب المنتخب الإسباني يستخدم "الواتسآب" للتواصل مع لاعبيه(فيديو)

قام مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيجي، بخطوة تجعله على تواصل دائم مع لاعبيه باستخدام هاتفه الذكي مستعينا بتطبيق "الواتسآب".

حيث لجأ لوبيتيجي إلى تطبيق "الواتس آب" ليبقا على تواصل دائم مع لاعبيه بإنشائه لمجموعة خاصة بالتشات عبر التطبيق ضمت لاعبي المنتخب الذين تم استدعائهم.

المجموعة ضمت 23 لاعبا، بإدارة مدرب منتخب لاروخا، الذي أرسل طلبات لجميع لاعبي فريقه للإشتراك في المجموعة.

ليظهر لاعبوا المنتخب تفاعلا واضحا مع المدرب وليبدأو بإرسال رسائلهم النصية لبعضهم البعض.

يذكر أن المنتخب الإسباني سيخوض مبارياته في دوري المجموعات ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا منتخبات البرتغال، المغرب و إيران.