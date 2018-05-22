مدرب المنتخب الإسباني يستخدم "الواتسآب" للتواصل مع لاعبيه(فيديو)

حيث لجأ لوبيتيجي إلى تطبيق "الواتس آب" ليبقا على تواصل دائم مع لاعبيه بإنشائه لمجموعة خاصة بالتشات عبر التطبيق ضمت لاعبي المنتخب الذين تم استدعائهم.
المجموعة ضمت 23 لاعبا، بإدارة مدرب منتخب لاروخا، الذي أرسل طلبات لجميع لاعبي فريقه للإشتراك في المجموعة.
ليظهر لاعبوا المنتخب تفاعلا واضحا مع المدرب وليبدأو بإرسال رسائلهم النصية لبعضهم البعض.
يذكر أن المنتخب الإسباني سيخوض مبارياته في دوري المجموعات ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا منتخبات البرتغال، المغرب و إيران.
📱¡Este es el grupo de Whatsapp que @julenlopetegui ha hecho con #Nuestros23 para #Rusia2018!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) ٢١ مايو ٢٠١٨
¡Te va a encantar! 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/ENoGle0rpk
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