ضربة قوية لمنتخب الأرجنتين قبل كأس العالم

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن سيرجيو روميرو حارس المنتخب الوطني سيغيب عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وأضاف الاتحاد الأرجنتيني أن قرارا حول بديله سيتم اتخاذه في الأيام القليلة المقبلة.

وكان حارس مانشستر يونايتد في طريقه لأن يكون الحارس الأساسي للأرجنتين في نهائيات روسيا، لكن مكانه الآن قد يذهب إلى حارس ريفر بليت فرانكو أرماني.

Manchester United and Argentina goalkeeper Sergio Romero will not be going to Russia. pic.twitter.com/DaWPWCdiaf — B/R Football (@brfootball) May 22, 2018

وتضم تشكيلة الأرجنتين المكونة من 23 لاعبا أيضا ويلي كاباييرو حارس تشيلسي ولاعب مانشستر سيتي السابق.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بكأس العالم بجانب أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.