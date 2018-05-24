مدرب المنتخب الفرنسي ينصح لاعبه بأن يكبر ويصبح رجلا

علق مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، على تصرف لاعب نادي باريس سان جيرمان أدريان رابيو، عقب استدعاء اللاعب لتمثيل منتخب الديوك ببطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

وكان اللاعب قد بعث رسالة لمدربه ديشامب يرفض فيها إدراجه على قائمة اللاعبين الاحتياطيين للمنتخب.

وقال ديشامب، تعليقا على الواقعة،: "رسالة رابيو كانت رسالة بريدية تلقيتها على بريدي الإلكتروني، يوم الإثنين، حاولت الاتصال به، وأرسلت له رسالة على هاتفه لأتأكد بأنه هو من أرسل هذه الرسال، لكن دون جواب".

© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND جوائز نقدية قيمة بانتظار "منتخب الديوك" الفرنسي في حال فوزه بالمونديال العالمي

وذكر أن الإدارة تأكدت من أن الرسالة من اللاعب نفسه، وأبلغت رئيس الاتحاد الفرنسي ورئيس ناديه بالواقعة، وضيفا "لقد كنت متفاجأ مما قام به، ولكن أنا من يتخذ مثل هذه القرارات".

وتابع "آمل أن يكبر ويصبح رجلا ولا يرتكب مثل هذه الأخطاء الجسيمة والسلوك غير المقبول"، بحسب مانقل موقع"espn".

ويشارك منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات استراليا وبيرو والدنمارك.