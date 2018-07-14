رئيسة كرواتيا: لا أعرف كيف سأصمد حتى الأحد

صرحت رئيسة كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، أنها "على أعصابها"، حتى موعد نهائي مونديال روسيا لكرة القدم، والذي يشهد المواجهة الأخيرة بين منتخب بلادها ونظيره الفرنسي، غدا الأحد 15 يوليو/تموز الجاري.

وقالت كيتاروفيتش التي ستحضر المباراة، في تصريحات للصحفيين، إنها لا تستطيع الانتظار حتى نهاية كأس العالم أمام فرنسا، بحسب موقع قناة "ند تي في" الرياضية.

© REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI رئيسة كرواتيا بكل ثقة: سنفوز على فرنسا في نهائي المونديال (فيديو)

وتابعت: "أشعر بسعادة بالغة، ولا أعرف كيف سأصمد حتى يوم الأحد، وبغض النظر عن نتيجة المباراة، والتي أعتقد أنها ستكون نصرا، فنحن فائزون".

وأفصحت كيتاروفيتش عن نيتها في أنها ستقدم على الأرجح القميص الكرواتي لنظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أرسلت قميصا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وواحدا آخر لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في وقت سابق من البطولة.

وأكدت بأنها "ستذهب للنهائي كأس العالم ليس بصفتها كسياسية أو رئيسة فقط، ولكن كمشجعة متحمسو لكرة القدم الكرواتية، كشخص مارس كرة القدم في طفولتها"

وأضافت "أتمنى أن يسود اللعب النظيف والجو الجيد في المباراة".

يذكر أن كرواتيا فازت بركلات الترجيح على الدنمارك في دور 16، وعلى روسيا في دور الثمانية، بينما فازت على إنجلترا في قبل النهائي، بعد وقت إضافي، وخرج المهاجم ماريو مانزوكيتش والمدافع إيفان سترينيتش مصابين في وقت متأخر بالمباراة السابقة.