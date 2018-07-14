رئيسة كرواتيا: لا أعرف كيف سأصمد حتى الأحد

وقالت كيتاروفيتش التي ستحضر المباراة، في تصريحات للصحفيين، إنها لا تستطيع الانتظار حتى نهاية كأس العالم أمام فرنسا، بحسب موقع قناة "ند تي في" الرياضية.
وأفصحت كيتاروفيتش عن نيتها في أنها ستقدم على الأرجح القميص الكرواتي لنظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أرسلت قميصا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وواحدا آخر لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في وقت سابق من البطولة.
وأكدت بأنها "ستذهب للنهائي كأس العالم ليس بصفتها كسياسية أو رئيسة فقط، ولكن كمشجعة متحمسو لكرة القدم الكرواتية، كشخص مارس كرة القدم في طفولتها"
وأضافت "أتمنى أن يسود اللعب النظيف والجو الجيد في المباراة".
يذكر أن كرواتيا فازت بركلات الترجيح على الدنمارك في دور 16، وعلى روسيا في دور الثمانية، بينما فازت على إنجلترا في قبل النهائي، بعد وقت إضافي، وخرج المهاجم ماريو مانزوكيتش والمدافع إيفان سترينيتش مصابين في وقت متأخر بالمباراة السابقة.
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