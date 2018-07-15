محمد هنيدي يثير الجدل بتعليقه حول فوز فرنسا بكأس العالم

وغرد هنيدي: "مبروك لينا كعرب فرنسا البطل بلاعبين بأصول عربية بطلة كأس العالم ومبروك لينا كأفارقة فرنسا البطل بلاعبين بأصول إفريقية بطلة كأس العالم"، في إشارة منه إلى أن غالبية أعضاء المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليسوا من أصول فرنسية، مثل نبيل فقير جزائري الأصل، وعادل رامي من المغرب.
مبروك لينا كعرب فرنسا البطل بلاعبين بأصول عربية بطلة كاس العالم— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 15, 2018
ومبروك لينا كافارقة فرنسا البطل بلاعبين بأصول إفريقية بطلة كاس العالم pic.twitter.com/8x0ogKaJc9
وتسبب تعليق محمد هنيدي، في إشارة بعض من المغردين ساخرين، إلى أن من فازت فعليا بمونديال روسيا هي قارة أفريقيا.
افريقيا كسبت كاس العالم بس بطريقة مش مباشرة 😂❤️ pic.twitter.com/MyRUjUQIRg— صاحب تويتر (@Mohameda1003) July 15, 2018
فازت افريقيا بكأس العالم بجنسية فرنسية— NEMO MOHAMAED (@nemo_107) July 15, 2018
وكافحت كرواتيا لمدة ساعة لكن الإرهاق بدا أنه سيطر عليها بعدما لجأت لوقت إضافي في الأدوار الثلاثة السابقة، ومنح هدفان من بول بوجبا وكيليان مبابي التقدم لفرنسا بفارق ثلاثة أهداف.
واستغل مانزوكيتش خطأ من الحارس هوجو لوريس ليقلص الفارق في الدقيقة 69 ، ولكن الفريق الذي يعد الحصان الأسود بالبطولة لم يستطع أن يعوض الهزيمة.
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