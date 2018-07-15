تعرف على الجوائز المالية للمشاركين في المونديال... بداية من البطل وحتى أول المودعين

400 مليون دولار، هي إجمالي المكافأت التي حصل عليها 32 منتخبا شاركوا في كأس العالم 2018 والتي استضافتها روسيا.

وتوج المنتخب الفرنسي باللقب، عقب التغلب على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، ليعود إلى بلاده بالكأس الذهبية و38 مليون دولار هي قيمة مكافأته المالية.

ووفقا لما نشرته شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، اكتفى المنتخب الكرواتي وصيف البطولة، بالحصول على 28 مليون دولار.

© Sputnik . Nina Zotina رونالدو لا يتابع نهائي كأس العالم لهذا السبب

ومن المقرر أن تحصل بلجيكا صاحبة المركز الثالث على 24 مليون دولار، بفارق مليوني دولار عن إنجلترا صاحبة المركز الرابع.

وضمن كل منتخب من المنتخبات التي ودعت البطولة من دور الثمانية، الحصول على 16 مليون دولار، بفارق أربعة ملايين دولار عمن ودعوها من دور الستة عشر.

بقية المنتخبات التي شاركت في المونديال، كان لها نصيبا من المكافاة الكبيرة، حيث يحصل كل منتخب شارك في البطولة على ثمانية ملايين دولار، حتى في حالة توديعه إياها من دور المجموعات.