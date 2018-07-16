حصاد المونديال...كأس العالم 2018 بالأرقام

شهد مونديال روسيا الذي امتد من 14 يونيو/حزيران ولغاية 15 يوليو/تموز، إعجابا ورواجا كبيرا على صعيدي النتائج والتنظيم الكبير.
⭐️⭐️ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/R7iPKFrk9V— Equipe de France (@equipedefrance) ١٥ يوليو ٢٠١٨
وسجلت البطولة العديد من الأرقام المثيرة والتاريخية المهمة ومن أبرزها، بحسب صحيفة "إس" الإسبانية:
التهديف:
شهدت البطولة خوض 64 مباراة، وتم تسجيل 169 هدفا، لتصل نسبة التهديف إلى 2.64 هدف في المباراة.
كما شهدت البطولة انتهاء 55 مباراة بفوز أحد المنتخبات، وحلت نتيجة التعادل في 9 مباريات فقط.
ويعتبر الفريق البلجيكي أكثر الفرق تهديفيا بحصيلة أهداف وصلت إلى 16 هدفا.
وكأكثر الفرق تحقيقا للفوز حقق المنتخبان البلجيكي والفرنسي 6 انتصارات وليتصدران قائمة المنتخبات الفائزة بعدد مباريات أكثر.
وأكثر الفرق التي تعرضت للهزيمة جاءت منتخبات مصر وإنجلترا وبنما بـ3 هزائم.
وشهدت قائمة المنتخبات الأقل تهديفا تواجد 12 مننتخبا بتسجيلها لهدفين فقط وهي منتخبات، أستراليا، بنما، مصر، كوستاريكا، ألمانيا، آيسلندا، إيران، المغرب، بيرو، بولندا، السعودية وصربيا.
واحتلت بنما قائمة أكثر المنتخبات التي اهتزت شباكها باستقبالها لـ11 هدفا.
بينما احتلت منتخبات الدنمارك، وإيران، وبيرو، قائمة المنتخبات التي استقبلت أقل عدد من الأهداف وبهدفين فقط.
الحضور الجماهيري:
إجمالي الحضور وصل إلى 3.03 مليون مشجع، بنسبة أكثر من 47 ألفا في المباراة الواحدة.
اللعب النظيف:
يعتبر هذا المونديال الأنظف في تاريخ البطولة، حيث لم تحتسب فيه سوى 4 بطاقات حمراء.
ووصل عدد البطاقات الصفراء إلى 219 بطاقة.
جوائز فردية:
توج الإنجليزي هاري كين كهداف للبطولة بعد تسجيله لـ6 أهداف.
حذاء adidas الذهبي ⬅️ هاري كاين #ENG 🥇— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) ١٥ يوليو ٢٠١٨
حذاء adidas الفضي ⬅️ أنطوان جريزمان #FRA 🥈
حذاء adidas البرونزي⬅️ روميلو لوكاكو #BEL 🥉 #روسيا2018 pic.twitter.com/OAhMAqTHHF
وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
كرة adidas الذهبية ⬅️ لوكا مودريتش #CRO 🥇— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) ١٥ يوليو ٢٠١٨
كرة adidas الفضية ⬅️ إدين هازارد #BEL 🥈
كرة adidas البرونزية ⬅️ أنطوان جريزمان #FRA🥉
##روسيا2018 pic.twitter.com/g4di2bVaGA
البلجيكي تيبو كورتوا توج كأفضل حارس.
قفاز adidas الذهبي ⬅️ تيبو كورتوا #BEL 🧤#روسيا2018 pic.twitter.com/SfVhwgrSGH— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) ١٥ يوليو ٢٠١٨
أفضل لاعب شاب في البطولة ذهبت للفرنسي كيليان مبابي.
جائزة لاعب FIFA الواعد 🥇— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) ١٥ يوليو ٢٠١٨
كيليان مبابي #FRA
#روسيا2018 pic.twitter.com/oLdzjdlpcg
وحصد المنتخب الإسباني جائزة اللعب النظيف.
كأس FIFA للعب النظيف ⬅️ منتخب أسبانيا #ESP#روسيا2018 pic.twitter.com/dtw1DjtDpx— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) ١٥ يوليو ٢٠١٨
الجوائز المالية:
المركز الأول ــ المنتخب الفرنسي سيحصل على 38 مليون دولار.
المركز الثاني ــ منتخب كرواتيا سيحصل على 28 مليون دولار.
المركز الثالث ــ منتخب بلجيكا سيحصل على 24 مليون دولار.
المركز الرابع ــ منتخب إنجلترا سيحصل على 22 مليون دولار.
المنتخبات الواصلة لربع النهائي ــ تحصل على 16 مليون دولار.
المنتخبات الواصلة لثمن النهائي ــ تحصل على 12 مليون دولار.
المنتخبات التي ودعت البطولة من الدور الأول ــ تحصل على 8 ملايين دولار.
#FRA 🏆🇫🇷💪👑— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) ١٥ يوليو ٢٠١٨
اللحظة التي ستُكتب من اليوم في سجلات تاريخ كأس العالم FIFA!#FRACRO #روسيا2018 pic.twitter.com/IIADzO23OI
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