متحف اللوفر يهنئ الديوك بطريقته الخاصة

هنأ متحف اللوفر الفرنسي، أحد أشهر المتاحف العالمية، لاعبي المنتخب الفرنسي بفوزهم بكأس العالم بطريقته الخاصة.

تهنئة المتحف جاءت بطابع خاص ومستوحى من إحدى لوحاته الأهم الموجودة فيه.

حيث وضع المتحف تغريدة خاصة بالمناسبة على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، التغريدة التي جاءت ممثلة بصورة للوحة "الموناليزا" مرتدية قميص المنتخب مع نجمتين.

وتوج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم، يوم أمس الأحد، بعد تغلبه على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف لاثنين.

وأحتفل سكان المدن الفرنسية حتى الصباح بمناسبة هذا الفوز.