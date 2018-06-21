المغرب تعلق على "التنظيم الثلاثي" لمونديال 2030

حسم مصطفى الخلفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس 21 يونيو/حزيران، الجدل حول تعاون المغرب مع الجزائر في ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

ووفق ما نشرته صحيفة مملكة برس المغربية، قال الخلفي، "المجلس الحكومي لم يتدارس تقديم ملف مشترك لتنظيم مونديال 2030".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، غياب أي نقاش على مستوى المجلس الحكومي اليوم في هذا الموضوع".

وكان موقع "le 360" المغربي أكد أن الملك محمد السادس اقترح على الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وتابع الموقع أن ذلك جاء في رسالة من محمد السادس إلى بوتفليقة، كشف عنها سفير المغرب في الجزائر، حسن عبد الخالق.

ونوه الموقع إلى أن السفير المغربي بالجزائر، قال إن الملك محمد السادس وجه رسالة لبوتفليقة، "عبر فيها عن صادق شكره وامتنانه لتصويت بلاده لصالح الملف المغربي لاستضافة كأس العام 2026".

وكان عبد الخالق، أكد أيضا أن الملك محمد السادس ثمن الموقف الجزائري النبيل بالتوصيت للمغرب في مونديال 2026 الذي فازت به أمريكا والمكسيك وكندا، مشيرا إلى أن هذا يعكس قيم الشهامة والصدق والوفاء الذي يتحلى بها بوتفلقية، ويعكس في نفس الوقت عمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH رئيس حكومة المغرب يغرد بعد خسارة منتخب بلاده أمام البرتغال

ووفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية، يعتبر هذا الاقتراح المغربي تطورا لافتا في العلاقات بين البلدين التي يشوبها التوتر، حيث إنه منذ 1994 والحدود البرية بين البلدين مغلقة، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانبين حول العرض المغربي.

وفاز الأسبوع الماضي الملف الثلاثي (أمريكا، المكسيك، كندا)، باستضافة كأس العام لكرة القدم 2026، أمام الملف المغربي.

وحصل المف الثلاثي على 134 صوتا مقابل حصول الملف المغربي على 65 صوتا.

وطالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص قاطني دول شمال افريقيا، بتقديم ملف مشترك بين المغرب والجزائر وتونس، لتنظيم فعاليات كأس العالم في المرحلة المقبل.