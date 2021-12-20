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الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
أعلن المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي لدى شبكة "بي إن سبورتس"، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفاة والده بعد معاناته مع المرض. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:03+0000
2021-12-20T11:03+0000
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رياضة
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ونعى الشوالي والده عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي الوفاة بعدما اعتذر المعلق الرياضي قبل أيام عن استكمال مباريات بطولة كأس العرب في قطر.وحينها (قبل أسبوع من الآن تقريبا) أوضح الشوالي أن والده اشتد عليه المرض وأن واجبه يحتم عليه التواجد بجواره في هذه اللحظات.وكتب على حساباته الشخصية آنذاك أنه كان يتمنى استكمال البطولة مع الجماهير والاستمتاع بها، لكن ظروف مرض والده تحتم عليه التواجد معه.الشوالي البالغ من العمر 51 عاما، كان من المفترض أن يعلق على مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تقام الأربعاء في قطر، بحسب تقارير.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/وصية-الخطيب-للاعبي-الأهلي-قبل-السوبر-الأفريقي-أمام-الرجاء-المغربي-1054353313.html
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منوعات, رياضة

الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي

11:03 GMT 20.12.2021
© Sputnik . Johnny Eliasافتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
أعلن المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي لدى شبكة "بي إن سبورتس"، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفاة والده بعد معاناته مع المرض.
ونعى الشوالي والده عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي الوفاة بعدما اعتذر المعلق الرياضي قبل أيام عن استكمال مباريات بطولة كأس العرب في قطر.
وحينها (قبل أسبوع من الآن تقريبا) أوضح الشوالي أن والده اشتد عليه المرض وأن واجبه يحتم عليه التواجد بجواره في هذه اللحظات.
رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
وصية الخطيب للاعبي الأهلي قبل السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي
أمس, 19:38 GMT
وكتب على حساباته الشخصية آنذاك أنه كان يتمنى استكمال البطولة مع الجماهير والاستمتاع بها، لكن ظروف مرض والده تحتم عليه التواجد معه.
الشوالي البالغ من العمر 51 عاما، كان من المفترض أن يعلق على مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تقام الأربعاء في قطر، بحسب تقارير.
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