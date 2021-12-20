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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الموت-يفجع-المعلق-التونسي-عصام-الشوالي-1054367247.html
الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
أعلن المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي لدى شبكة "بي إن سبورتس"، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفاة والده بعد معاناته مع المرض. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T11:03+0000
2021-12-20T11:03+0000
2021-12-20T11:03+0000
منوعات
رياضة
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ونعى الشوالي والده عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي الوفاة بعدما اعتذر المعلق الرياضي قبل أيام عن استكمال مباريات بطولة كأس العرب في قطر.وحينها (قبل أسبوع من الآن تقريبا) أوضح الشوالي أن والده اشتد عليه المرض وأن واجبه يحتم عليه التواجد بجواره في هذه اللحظات.وكتب على حساباته الشخصية آنذاك أنه كان يتمنى استكمال البطولة مع الجماهير والاستمتاع بها، لكن ظروف مرض والده تحتم عليه التواجد معه.الشوالي البالغ من العمر 51 عاما، كان من المفترض أن يعلق على مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تقام الأربعاء في قطر، بحسب تقارير.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/وصية-الخطيب-للاعبي-الأهلي-قبل-السوبر-الأفريقي-أمام-الرجاء-المغربي-1054353313.html
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منوعات, رياضة
الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
أعلن المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي لدى شبكة "بي إن سبورتس"، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفاة والده بعد معاناته مع المرض.
ونعى الشوالي والده عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي الوفاة بعدما اعتذر المعلق الرياضي قبل أيام عن استكمال مباريات بطولة
كأس العرب في قطر
.
وحينها (قبل أسبوع من الآن تقريبا) أوضح الشوالي أن والده اشتد عليه المرض وأن واجبه يحتم عليه التواجد بجواره في هذه اللحظات.
وكتب على حساباته الشخصية آنذاك أنه كان يتمنى استكمال البطولة مع الجماهير والاستمتاع بها، لكن ظروف مرض والده تحتم عليه التواجد معه.
الشوالي البالغ من العمر 51 عاما، كان من المفترض أن يعلق على
مباراة السوبر الأفريقي
بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تقام الأربعاء في قطر، بحسب تقارير.