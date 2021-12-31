https://arabic.sputniknews.com/20211231/وسط-مخاوف-أمريكية-ما-تأثير-إطلاق-إيران-صاروخها-الفضائي-على-مفاوضات-فيينا؟-1054800807.html

وسط مخاوف أمريكية... ما تأثير إطلاق إيران صاروخها الفضائي على مفاوضات فيينا؟

وسط مخاوف أمريكية... ما تأثير إطلاق إيران صاروخها الفضائي على مفاوضات فيينا؟

في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية إلى استئناف المفاوضات النووية في فيينا، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الخميس، عن إطلاق 3 شحنات بحثية إلى الفضاء... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T15:31+0000

2021-12-31T15:31+0000

2021-12-31T15:31+0000

صاروخ

الفضاء

أخبار العالم الآن

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وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم برنامج طهران الصاروخي.والاثنين الماضي، انطلق في العاصمة النمساوية فيينا، الاجتماع الأول للجولة الثامنة من جولات مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ودول مجموعة 4+1.صاروخ إيران وقلق أمريكاوأوضح متحدث الشوؤن الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، أنه "تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمدى أبعد، بعد توصل إيران إلى قدرات فضائية محلية وامتلاك قابلية إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي "سفير" و"قاصد" الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار حسيني، أن المهمة البحثية تضمنت بنجاح ولأول مرة، نقل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم وبسرعة إطلاق 7350 مترا بالثانية، مبينا أن معطيات مقياس المسافات (Telemeter) تم إحصاؤها كاملا عبر عملية الإطلاق.وأفادت ناطقة باسم الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بالقلق حيال تطوير إيران مركبات إطلاق فضائي"، وفقا لروسيا اليوم.وأضافت أن إطلاق الصاروخ أمر يمثل مصدر قلق كبير في ما يتعلق بانتشار الأسلحة، وشددت واشنطن على أنها ما زالت تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي عبر القنوات الدبلوماسية.وفي هذا الصدد قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية "في ظل انعقاد محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، نسعى للعودة إلى امتثال كامل بالاتفاق".شروط إيراناعتبر الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أن إطلاق إيران صاروخ سيمرغ للفضاء يعني أن طهران تعتمد سياسة التصعيد، خاصة في القضايا المرتبطة بالملف النووي والمفاوضات، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال المفاوضات غير مباشرة، أو مع المجموعة الدولية 5+1 فيما يتعلق بالملف النووي.ويرى العلي أن السياسة التي تتبعها إيران هي فرض شروطها للتفاوض على طاولة المفاوضات بين الأطراف، بغض النظر عن رغبة أو عدم رغبة الأطراف الأخرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.وتابع: "هذه السياسية حتى الآن ربما لا تدفع باتجاه نجاح هذه المفاوضات، لكن على كل حال إيران تعلم أنه حتى الآن لا يوجد بديل حقيقي لهذه المفاوضات من قبل الولايات المتحدة".وأشار إلى أن التطورات في مجال البرنامج الصاروخي وفي مجال دعم إيران للمليشيات، وعدم تغيير الملامح الأساسية للسياسة الإيرانية في المنطقة كل ذلك مستمر مع إدارة الرئيس رئيسي خلال الفترة المقبلة.ربط خاطئبدوره قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن إطلاق بلاده صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية للفضاء، هو إنجاز علمي بحت، وليس له أي علاقة بالتسليح، كما تزعم الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، البرنامج الصاروخي الإيراني غير مرتبط بالمفاوضات النووية، وإصرار البعض على ربطهم ببعضهم البعض هو تحريف للواقع، ولا يمكن القبول به.ويرى المحلل السياسي الإيراني أن طهران تدرك جيدًا أن السماح لهذه الدول التدخل في مواضيع غير البرنامج النووي يعني أنهم سيجدون الحجج الواهية لربط كل الموضوعات ببعضها البعض، وانتقاد أي تطور علمي تصل إليه إيران.وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن مفاوضات فيينا تستأنف الاثنين المقبل بعد توقفها أمس، مؤكدًا أن طهران ستتراجع عن الإجراءات النووية التي اتخذتها ردا على خروج واشنطن من الاتفاق النووي بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا على الأرض.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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صاروخ, الفضاء, أخبار العالم الآن