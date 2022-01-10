https://arabic.sputniknews.com/20220110/باكستان-تطالب-صندوق-النقد-الدولي-بتأجيل-اجتماعه-لهذا-السبب-1055191910.html

باكستان تطالب صندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماعه لهذا السبب

باكستان تطالب صندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماعه لهذا السبب

طالبت باكستان صندوق النقد الدولي بضرورة تأجيل اجتماع مجلس إدارته المقرر في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك لإعطاء فرصة لبرلمانها من أجل تمرير إجراءات لها... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T19:45+0000

2022-01-10T19:45+0000

2022-01-10T19:45+0000

باكستان

صندوق النقد الدولي

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وحسب رويترز، فقد أكدت وزارة المالية الباكستانية، اليوم الاثنين إن باكستان طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماع مجلس إدارته المقرر في 12 يناير، بهدف مراجعة إصدار مليار دولار من برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 6 مليارات دولار ومدته ثلاث سنوات.وقال رضا باقر المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي والمحافظ الحالي لبنك الدولة الباكستاني، إن بلاده طلبت التأجيل لمنح البرلمان وقتا لتمرير إجراءات تشديد مالية مرتبطة بالإفراج عن الأموال.وقال إن "الحكومة ترغب في ضمان وجود عملية برلمانية سليمة، حتى تكون هناك ملكية لهذه القوانين".وقال وزير المالية إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سينظر في الأمر بمجرد اكتمال الإجراءات التشريعية، في إشارة إلى ميزانية منتصف العام التي تخفض عددًا من الإعفاءات الجمركية وتدخل إجراءات جديدة للإيرادات.وأكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الاجتماع يأتي للنظر فيه والموافقة النهائية على تأجيل المراجعة السادسة لمرفق الصندوق الموسع في باكستان (إي إف إف) بناءً على طلب البلاد، وقال إنه لم يتم تحديد موعد جديد بعد.وعُرض التشريع على البرلمان أواخر الشهر الماضي، لكنه واجه مقاومة شرسة من أحزاب المعارضة وسط ارتفاع التضخم واتساع عجز الحساب الجاري.وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها واثقة من أنها ستقر الميزانية في وقت لاحق هذا الشهر.وقال باقر إن تأخير الحصول على الأموال من 10 إلى 14 يومًا لن يحدث "فرقًا كبيرًا"، لا سيما بالنظر إلى نجاح باكستان في تحقيق إيرادات من مصادر أخرى.وقال إن حوالي 3 مليارات دولار جاءت من خلال برنامج منفصل يشجع الباكستانيين الذين يعيشون في الخارج على إرسال الأموال إلى الوطن من خلال القنوات المصرفية الرسمية ، وليس القنوات غير الرسمية.

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باكستان, صندوق النقد الدولي