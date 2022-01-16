تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220116/نائب-لبناني-قرار-العودة-إلى-الحكومة-جريء-ولا-يعني-التخلي-عن-تصحيح-المسار-القضائي--1056284912.html
نائب لبناني: قرار العودة إلى الحكومة جريء ولا يعني التخلي عن تصحيح المسار القضائي
نائب لبناني: قرار العودة إلى الحكومة جريء ولا يعني التخلي عن تصحيح المسار القضائي
قرر "حزب الله" و"حركة أمل" المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، بعد اعتكاف استمر لأكثر من ثلاثة أشهر. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T17:57+0000
2022-01-16T17:57+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101474/39/1014743922_0:0:3256:1831_1920x0_80_0_0_28e84e388b708ad532dd0fc4aadf3e6b.jpg
وأصدر الثنائي بياناً مشتركاً أشارا خلاله إلى أن صعوبات الوضع المعيشي حتم عليهما الى العودة لمجلس الوزراء، وحصرا مشاركتهما بإقرار الموازنة العامة للبلاد وإقرار خطة التعافي المالي للبدء بالتفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي.وأرخى قرار "أمل" و"حزب الله" ارتياحاً على الساحتين السياسية والإقتصادية، تمثل بتراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، بعد أن شهد سوق الصرف إرتفاعاً غير مسبوقاً للدولار الذي وصل إلى حدود ال 34 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.بهذا الصدد، يقول النائب عن كتلة "حركة أمل" في البرلمان اللبناني، النائب محمد خواجة لوكالة "سبوتنيك"، إن "قرار العودة للمشاركة في جلسات الحكومة جريء وبوقته تماماً، وأتى استجابة للقطاعات المهنية والشعبية ونظراً للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون إتخذ هذا القرار".وشدد على أن "هذا القرار لا يعني التخلي عن موضوع تصحيح المسار القضائي سيبقى المطالبة فيه قائمة وبشكل دائم لوصول التحقيق إلى العدالة المنشودة ولكشف المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جريمة العصر في 4 أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت".وذكر خواجة أن "قرار المشاركة في جلسات الحكومة كان موقع تقدير عند قطاعات كبيرة سياسية، شعبية واقتصادية، ونتمنى أن يعزز الاستقرار ويستعيد شيء من الثقة بالوضع الاقتصادي، قد رأينا الإنعكسات الأولية التي كانت إيجابية".وأضاف قائلاً: "لدينا مناقشة الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي والمواضيع المرتبطة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، الأزمات أصبحت متراكمة، فلذلك هذا القرار جريء يعض على الجرح إذا صح التعبير لأن الظروف ضاغطة على اللبنانيين وهناك استحقاقات داهمة منها الموازنة لإعادة الإنتظام المالي للمؤسسات العامة وبنفس الوقت خطة التعافي وعلاقتها بالمفاوضات الجارية بين وفد حكومي ووفد من صندوق النقد الدولي".أما عن وجود اتفاق لعودة "أمل" و"حزب الله" للمشاركة في جلسات الحكومة، فأكد خواجة على أنه "لا يوجد اتفاق بحسب معطياتي، ولسنا بحاجة إلى اتفاق لأن أي شيء معلن يكون فوق الطاولة، والدافع الأساسي للعودة هو الاستحقاقات الداهمة والتدهور السريع في الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي في البلاد، هذا الأمر دفع "حركة أمل و"حزب الله" لاتخاذ قرار العودة للمشاركة المشروطة حتى الآن".وكان "حزب الله" و"حركة أمل" قد أعلنا في بيان يوم أمس السبت، الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، بعد تعليق مشاركتهما في الحكومة على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.بالمقابل نال قرار الثنائي ترحيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي بدوره سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع الموازنة من وزارة المال.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/سياسي-يوضح-ماذا-يعني-قرار-حزب-الله-وحركة-أمل-العودة-لجلسات-الحكومة-اللبنانية-1056270295.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101474/39/1014743922_29:0:3045:2262_1920x0_80_0_0_7bb104b8a155af4c7753c737d4d514f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

نائب لبناني: قرار العودة إلى الحكومة جريء ولا يعني التخلي عن تصحيح المسار القضائي

17:57 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / Joseph Eidالبرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Joseph Eid
تابعنا عبر
قرر "حزب الله" و"حركة أمل" المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، بعد اعتكاف استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأصدر الثنائي بياناً مشتركاً أشارا خلاله إلى أن صعوبات الوضع المعيشي حتم عليهما الى العودة لمجلس الوزراء، وحصرا مشاركتهما بإقرار الموازنة العامة للبلاد وإقرار خطة التعافي المالي للبدء بالتفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي.
وأرخى قرار "أمل" و"حزب الله" ارتياحاً على الساحتين السياسية والإقتصادية، تمثل بتراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، بعد أن شهد سوق الصرف إرتفاعاً غير مسبوقاً للدولار الذي وصل إلى حدود ال 34 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.
بهذا الصدد، يقول النائب عن كتلة "حركة أمل" في البرلمان اللبناني، النائب محمد خواجة لوكالة "سبوتنيك"، إن "قرار العودة للمشاركة في جلسات الحكومة جريء وبوقته تماماً، وأتى استجابة للقطاعات المهنية والشعبية ونظراً للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون إتخذ هذا القرار".
وشدد على أن "هذا القرار لا يعني التخلي عن موضوع تصحيح المسار القضائي سيبقى المطالبة فيه قائمة وبشكل دائم لوصول التحقيق إلى العدالة المنشودة ولكشف المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جريمة العصر في 4 أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت".
وذكر خواجة أن "قرار المشاركة في جلسات الحكومة كان موقع تقدير عند قطاعات كبيرة سياسية، شعبية واقتصادية، ونتمنى أن يعزز الاستقرار ويستعيد شيء من الثقة بالوضع الاقتصادي، قد رأينا الإنعكسات الأولية التي كانت إيجابية".
وأضاف قائلاً: "لدينا مناقشة الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي والمواضيع المرتبطة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، الأزمات أصبحت متراكمة، فلذلك هذا القرار جريء يعض على الجرح إذا صح التعبير لأن الظروف ضاغطة على اللبنانيين وهناك استحقاقات داهمة منها الموازنة لإعادة الإنتظام المالي للمؤسسات العامة وبنفس الوقت خطة التعافي وعلاقتها بالمفاوضات الجارية بين وفد حكومي ووفد من صندوق النقد الدولي".
أما عن وجود اتفاق لعودة "أمل" و"حزب الله" للمشاركة في جلسات الحكومة، فأكد خواجة على أنه "لا يوجد اتفاق بحسب معطياتي، ولسنا بحاجة إلى اتفاق لأن أي شيء معلن يكون فوق الطاولة، والدافع الأساسي للعودة هو الاستحقاقات الداهمة والتدهور السريع في الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي في البلاد، هذا الأمر دفع "حركة أمل و"حزب الله" لاتخاذ قرار العودة للمشاركة المشروطة حتى الآن".
وكان "حزب الله" و"حركة أمل" قد أعلنا في بيان يوم أمس السبت، الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، بعد تعليق مشاركتهما في الحكومة على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
بالمقابل نال قرار الثنائي ترحيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي بدوره سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع الموازنة من وزارة المال.
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
سياسي يوضح ماذا يعني قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية
13:09 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
يوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:35 GMTأهداف مبارة تونس وموريتانيا 4 - صفر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
18:33 GMTهدف غريب يقود سيراليون لتعادل قاتل 2-2 مع ساحل العاج... فيديو
18:30 GMTبث مباشر لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا
18:05 GMTبايدن: احتجاز الرهائن في المعبد اليهودي "عمل إرهابي"
17:57 GMTالشرطة الأمريكية تحدد هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس
17:57 GMTنائب لبناني: قرار العودة إلى الحكومة جريء ولا يعني التخلي عن تصحيح المسار القضائي
17:53 GMTالاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا
17:40 GMTهل أنت واحد منهم؟... 6 عادات يمارسها الأذكياء
17:29 GMTمن حلب إلى باريس... موهوب سوري يعزف اللحن الأصيل على أعتاب برج "إيفل"... فيديو
17:04 GMTغرق امرأتين بسبب بركان يبعد عنهما 10 آلاف كيلومتر
17:02 GMTطيار باكستاني يهبط قبل نهاية الرحلة لانتهاء ساعات دوامه
17:01 GMTارتباك خلف الكواليس في ليبيا حول خارطة الطريق
17:00 GMTاحتجاج في هولندا على إجراءات احتواء فيروس كورونا... فيديو
16:57 GMTمقتل 50 شخصا على الأقل في هجوم مسلح بشمال غربي نيجيريا
16:57 GMTشهود عيان لسبوتنيك: اشتباكات بالرصاص بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية
16:55 GMTالصحة المصرية: زيادة واضحة في معدل إصابات كورونا
16:54 GMTمصدر: نتنياهو يتفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف التهم عنه في قضايا فساد
16:54 GMTمعلومات عن القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية بعد انتهاء مناورات "صقور الصحراء"
16:51 GMTالحكومة البريطانية تسعى إلى تقليص تمويل "بي بي سي"
16:44 GMT"مايكروسوفت": الهجمات السيبرانية على أوكرانيا هدفها التدمير وليس الفدية