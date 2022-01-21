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https://arabic.sputniknews.com/20220121/حزب-الله-يدين-المجازر-المهولة-في-اليمن-ويستنكر-الصمت-القاتل-الذي-يلف-العالم-1056823191.html
حزب الله يدين "المجازر المهولة" في اليمن ويستنكر "الصمت القاتل الذي يلف العالم"
حزب الله يدين "المجازر المهولة" في اليمن ويستنكر "الصمت القاتل الذي يلف العالم"
أدان حزب الله اللبناني، مساء الجمعه، بشدة "المجازر التي وصفاه بـ"المهولة"، التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن"، مستنكراً "الصمت القاتل الذي يلف... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T21:43+0000
2022-01-21T21:43+0000
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وقال الحزب، في بيان له، نقلة موقع قناة المنار، إن "هذه المجزرة البشعة تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان وتجردها من القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية"، داعياً "الأحرار الى الوقوف مع اليمنيين".ورأى الحزب، أن "هذه المجزرة هي تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة".وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.وكانت "رويترز" نقلت، في وقت سابق اليوم، عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة في اليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد أيام من تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي.حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/غوتيريش-يندد-بغارات-التحالف-على-مدينة-صعدة-اليمنية-ويدعو-لإجراء-تحقيق-سريع-وفعال-وشفاف-1056822394.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

حزب الله يدين "المجازر المهولة" في اليمن ويستنكر "الصمت القاتل الذي يلف العالم"

21:43 GMT 21.01.2022
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Ali Hashisho
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أدان حزب الله اللبناني، مساء الجمعه، بشدة "المجازر التي وصفاه بـ"المهولة"، التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن"، مستنكراً "الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر ".
وقال الحزب، في بيان له، نقلة موقع قناة المنار، إن "هذه المجزرة البشعة تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان وتجردها من القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية"، داعياً "الأحرار الى الوقوف مع اليمنيين".
ورأى الحزب، أن "هذه المجزرة هي تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة".
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وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.
وكانت "رويترز" نقلت، في وقت سابق اليوم، عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة في اليمن مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".
وفي السياق، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح اليوم الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد أيام من تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي.
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الإمارات تدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لإدانة هجمات "أنصار الله" على أبو ظبي
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حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
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