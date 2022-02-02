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https://arabic.sputniknews.com/20220202/وصف-إسرائيل-دولة-فصل-عنصري-ما-تأثير-تقرير-أمنستي-على-تحركات-فلسطين-الدولية-1057674841.html
وصف إسرائيل "دولة فصل عنصري"... ما تأثير تقرير "أمنستي" على تحركات فلسطين الدولية
وصف إسرائيل "دولة فصل عنصري"... ما تأثير تقرير "أمنستي" على تحركات فلسطين الدولية
في خطوة رحبت بها فلسطين وأدانتها إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرًا تهاجم فيه ما أسمته بـ "نظام الفصل العنصري... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T20:03+0000
2022-02-02T20:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وصفت المنظمة في تقريرها إسرائيل بأنها تمارس "نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، وأوضحت أن إسرائيل عملت على مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة".وشددت المنظمة على أن "جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي". وأشارت منظمة "أمنستي" إلى أن "التقرير الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقًا وشمولًا التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم".تأثير إيجابياعتبر محمد حسن كنعان، رئيس "الحزب القومي العربي"، وعضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي السابق، أن تقرير أمنستي الذي صدر ضد إسرائيل مميز وإيجابي، ويصف الوضع في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بوضوح.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إسرائيل تتعامل مع الشعب الفلسطيني بشكل عنصري وهمجي وتضييق اقتصادي وسياسي وخنق الشعب الفلسطيني من التجوال والحياة الكريمة في أرضه ووطنه، كما كان في جنوب إفريقيا وليس صدفة أن التقرير اتهم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، ولكن إسرائيل هاجمت واضعي التقرير وكذلك الإدارة الأمريكية وبعض الدول التي تحمي تل أبيب ولا تريد السلام في منطقة الشرق الأوسط.ويرى كنعان أن التقرير يجب أن يحرك ضمائر العالم الحر وأن يقف عن قرب عما يجرى على الأراضي الفلسطينية، وكذلك في الداخل العربي بإسرائيل فهناك إجحاف يمارس ضد الأقلية الفلسطينية في الداخل عبر القوانين الظالمة التي يصدرها الكنيست، الخاصة بالميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، وقوانين لم الشمل والمواطنة، وغيرها من القوانين المجحفة.وعن تأثير التقرير على إسرائيل، قال إن التقرير لن يؤثر كثيرا على الوضع العام، ولكن ربما يؤخذ بعين الاعتبار من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بحيث أنه تقرير رسمي ومؤسساتي، إذا استمرت السلطة في مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة.وأكد أن التقرير يجب أن يعطي فرصة للسلطة الفلسطينية للتحرك دوليًا وعربيًا من أجل فضح السياسة العنصرية لحكومة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.تقرير معنويفي السياق اعتبر الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة "فتح"، أن تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي يصف إسرائيل كدولة فصل عنصري هو تقرير معنوي يرفع معنويات الشعب الفلسطيني ويحرج المجتمع الدولي الذي يدعم إسرائيل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، محكمة الجنائية الدولية التي تريد أن تحقق في جرائم إسرائيل قد يشجعها هذا التقرير على اتخاذ قرارها النهائي في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.وتابع: "رغم ذلك سيمنع الاحتلال المؤسسات الدولية من العمل في الأراضي الفلسطينية وستتحول هذه التقارير لمجرد تقارير للحفظ وللتاريخ دون تأثير حقيقي على الاحتلال وجرائمه".ورحبت حركة "فتح" الفلسطينية بتقرير "أمنستي" وشددت على أنه يعكس جزءا مهما من حقيقة إسرائيل وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.وقال الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في بيان وصل وكالة "سبوتنيك": "نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليا".وأضاف القواسمي أن "هذا التقرير هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل أو يدعي أنها تدافع عن نفسها أو أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع أنظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني".من جانبها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تقرير أمنستي بالكاذب والمنحاز والمعادي للساميةـ وأضافت "تقرير منظمة العفو الدولية هو في الواقع ضوء أخضر للمهاجمين وما شابه ذلك لإلحاق الضرر ليس بإسرائيل فحسب، بل باليهود في جميع أنحاء العالم أيضًا". وتابعت بالقول إن "التقرير ينفي حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي".وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، قد صرحتا في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، أن "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في شهر نيسان/ أبريل 2021 أن "السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".وأطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/لابيد-يرد-على-تقرير-لـ-أمنستي-اتهم-إسرائيل-بممارسة-الفصل-العنصري-ضد-الفلسطينيين-1057572161.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/واشنطن-ترفض-اتهام-إسرائيل-بممارسة-الفصل-العنصري-ضد-الفلسطينيين--1057616038.html
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إسرائيل-تنتقد-تقريرا-لمنظمة-العفو-الدولية-يصفها-بدولة-الأبارتهايد-1057553108.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/حركة-فتح-ترحب-بتقرير-العفو-الدولية-وتطالب-بحمل-إسرائيل-على-وقف-ممارساتها-ضد-الفلسطينيين-1057601713.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وصف إسرائيل "دولة فصل عنصري"... ما تأثير تقرير "أمنستي" على تحركات فلسطين الدولية

20:03 GMT 02.02.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAمتظاهر فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام حاجز من الإطارات المشتعلة في البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021
متظاهر فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام حاجز من الإطارات المشتعلة في البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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في خطوة رحبت بها فلسطين وأدانتها إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرًا تهاجم فيه ما أسمته بـ "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وصفت المنظمة في تقريرها إسرائيل بأنها تمارس "نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، وأوضحت أن إسرائيل عملت على مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة".
وشددت المنظمة على أن "جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي". وأشارت منظمة "أمنستي" إلى أن "التقرير الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقًا وشمولًا التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم".
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
لابيد يرد على تقرير لـ "أمنستي" اتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
أمس, 10:13 GMT
تأثير إيجابي
اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس "الحزب القومي العربي"، وعضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي السابق، أن تقرير أمنستي الذي صدر ضد إسرائيل مميز وإيجابي، ويصف الوضع في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بوضوح.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إسرائيل تتعامل مع الشعب الفلسطيني بشكل عنصري وهمجي وتضييق اقتصادي وسياسي وخنق الشعب الفلسطيني من التجوال والحياة الكريمة في أرضه ووطنه، كما كان في جنوب إفريقيا وليس صدفة أن التقرير اتهم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، ولكن إسرائيل هاجمت واضعي التقرير وكذلك الإدارة الأمريكية وبعض الدول التي تحمي تل أبيب ولا تريد السلام في منطقة الشرق الأوسط.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
واشنطن ترفض اتهام إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
أمس, 21:07 GMT
ويرى كنعان أن التقرير يجب أن يحرك ضمائر العالم الحر وأن يقف عن قرب عما يجرى على الأراضي الفلسطينية، وكذلك في الداخل العربي بإسرائيل فهناك إجحاف يمارس ضد الأقلية الفلسطينية في الداخل عبر القوانين الظالمة التي يصدرها الكنيست، الخاصة بالميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، وقوانين لم الشمل والمواطنة، وغيرها من القوانين المجحفة.
وعن تأثير التقرير على إسرائيل، قال إن التقرير لن يؤثر كثيرا على الوضع العام، ولكن ربما يؤخذ بعين الاعتبار من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بحيث أنه تقرير رسمي ومؤسساتي، إذا استمرت السلطة في مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة.
وأكد أن التقرير يجب أن يعطي فرصة للسلطة الفلسطينية للتحرك دوليًا وعربيًا من أجل فضح السياسة العنصرية لحكومة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
إسرائيل تنتقد تقريرا لمنظمة العفو الدولية يصفها بدولة "الأبارتهايد"
31 يناير, 19:22 GMT
تقرير معنوي
في السياق اعتبر الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة "فتح"، أن تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي يصف إسرائيل كدولة فصل عنصري هو تقرير معنوي يرفع معنويات الشعب الفلسطيني ويحرج المجتمع الدولي الذي يدعم إسرائيل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، محكمة الجنائية الدولية التي تريد أن تحقق في جرائم إسرائيل قد يشجعها هذا التقرير على اتخاذ قرارها النهائي في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.
وتابع: "رغم ذلك سيمنع الاحتلال المؤسسات الدولية من العمل في الأراضي الفلسطينية وستتحول هذه التقارير لمجرد تقارير للحفظ وللتاريخ دون تأثير حقيقي على الاحتلال وجرائمه".
ورحبت حركة "فتح" الفلسطينية بتقرير "أمنستي" وشددت على أنه يعكس جزءا مهما من حقيقة إسرائيل وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.
وقال الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في بيان وصل وكالة "سبوتنيك": "نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليا".
وأضاف القواسمي أن "هذا التقرير هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل أو يدعي أنها تدافع عن نفسها أو أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع أنظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني".
من فعاليات استقبال وفد من المسؤولين من حركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
حركة "فتح" ترحب بتقرير "العفو الدولية" وتطالب بحمل إسرائيل على وقف ممارساتها ضد الفلسطينيين
أمس, 15:08 GMT
من جانبها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تقرير أمنستي بالكاذب والمنحاز والمعادي للساميةـ وأضافت "تقرير منظمة العفو الدولية هو في الواقع ضوء أخضر للمهاجمين وما شابه ذلك لإلحاق الضرر ليس بإسرائيل فحسب، بل باليهود في جميع أنحاء العالم أيضًا". وتابعت بالقول إن "التقرير ينفي حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، قد صرحتا في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، أن "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في شهر نيسان/ أبريل 2021 أن "السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".
وأطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".
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