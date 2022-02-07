https://arabic.sputniknews.com/20220207/خبير-تأجيل-الاتحاد-الأفريقي-منح-إسرائيل-صفة-مراقب-هدفه-إماتة-المعارضة-للقرار-1058149343.html

خبير: تأجيل الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة مراقب هدفه "إماتة المعارضة للقرار"

خبير: تأجيل الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة مراقب هدفه "إماتة المعارضة للقرار"

اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأفريقية عطية عيسوي، أن قرار الاتحاد الأفريقي تأجيل منح إسرائيل صفة العضو المراقب، محاولة لإماتة المعارضة للقرار. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T15:31+0000

2022-02-07T15:31+0000

2022-02-07T15:31+0000

إسرائيل

الاتحاد الأفريقي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104448/00/1044480013_0:133:2997:1819_1920x0_80_0_0_ec44d374bfd50d681a0574f9df08c729.jpg

ووفقا لحديث أدلى به لوكالة "سبوتنيك"، قال عيسوي: "الهدف من تشكيل لجنة لبحث قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد هو في أن تموت المعارضة من قبل بعض الدول، تدريجيا".واوضح أن "الاتحاد تجنب حدوث مشادات أو انقسامات داخل قمته الأخيرة، التي أنهت فعالياتها في أديس أبابا، أمس الأحد.ومرجحا أن ينتهي قرار اللجنة بالإبقاء على عضوية إسرائيل، قال عيسوي: "أعتقد أن الأمر سينتهى بالإبقاء على عضوية إسرائيل؛ لسببين، الأول هو أن معظم الدول الأفريقية تحتاج لوجود إسرائيل، خاصة المساعدات الأمنية والتقني، وأيضا مساعدات الدول الكبرى الحليفة لإسرائيل، والتي تتأثر مساعدتها للدول الأفريقية بمدى قربها أو بعدها عن إسرائيل؛ وكذلك الهيئات والدول المانحة، والتي تحث الدول الأفريقية على إقامة علاقات تعاون مع إسرائيل".وعن السبب الثاني، قال: "الدول الأفريقية ترى أن دولا عربية عديدة أقامت علاقات دبلوماسية وتعاون اقتصادي وأمني مع إسرائيل، وبالتالي من باب أولى ألا يعترض أحد، خاصة الجزائر، على إقامة علاقات دبلوماسية ووجود إسرائيل في الاتحاد الأفريقي".يشار إلى أن قرار الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة العضو المراقب، كان قد أثار الكثير الجدل والخلافات منذ الإعلان عنه؛ وكان الجميع يضع عينيه على القمة الأفريقية، لاتخاذ القرار النهائي.

https://arabic.sputniknews.com/20220206/البرلمان-العربي-يرحب-بقرار-تجميد-منح-إسرائيل-صفة-مراقب-في-الاتحاد-الأفريقي-1058112140.html

https://arabic.sputniknews.com/20220206/مصدر-لسبوتنيك-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-عضو-مراقب-بالاتحاد-الأفريقي-1058096225.html

إسرائيل

الاتحاد الأفريقي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, الاتحاد الأفريقي