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https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-الخارجية-الإسباني-أزور-أوكرانيا-للتأكيد-أن-الحوار-والدبلوماسية-هما-السبيل-لحل-أي-خلاف-1058226241.html
وزير الخارجية الإسباني: أزور أوكرانيا للتأكيد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لحل أي خلاف
وزير الخارجية الإسباني: أزور أوكرانيا للتأكيد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لحل أي خلاف
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه سيسافر إلى كييف، اليوم الثلاثاء، في محاولة للمساعدة في نزع فتيل التوترات بين أوكرانيا وروسيا. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T17:23+0000
2022-02-08T17:23+0000
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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قال مانويل: "لا أحد يستعد للحرب، نحن نبذل جهدًا، والسبب في رحلتي اليوم إلى كييف لرؤية نظيري الأوكراني هو على وجه التحديد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لحل أي خلاف".وقالت مصادر لـ"رويترز" إن ألباريس سيلتقي بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي وجّه إليه الدعوة يوم الأربعاء، قبل أن يسافر إلى ليون للقاء نظيره الفرنسي.وقال ألباريس: "كل هذه الجهود تهدف إلى حل سلمي لهذا الخلاف، وأنا لا أعتبر الحرب أو فرضية".وتماشيًا مع موقف الاتحاد الأوروبي، حذّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، روسيا سابقًا من أنها ستواجه عواقب اقتصادية ضخمة إذا قامت بأي نوع من العمل العسكري ضد أوكرانيا.وكان الكرملين قد أصدر بيانا، اليوم الثلاثاء، كذّب فيه مزاعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإحراز تقدم دبلوماسي خجول بعد زيارته لموسكو، نافيًا أن يكون فلاديمير بوتين قد وعد بأن روسيا لن تجري المزيد من المناورات بالقرب من أوكرانيا في الوقت الحالي.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه على الرغم من عدم وجود اتفاق، فإن تهدئة الوضع ضرورية وأن الاجتماع وضع الأساس لمزيد من العمل على تلك الجبهة.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/أنطونوف-اتهام-روسيا-بإعداد-استفزز-وشيك-ضد-أوكرانيا-جزء-من-الحرب-الإعلامية-1058042664.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار أسبانيا

وزير الخارجية الإسباني: أزور أوكرانيا للتأكيد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لحل أي خلاف

17:23 GMT 08.02.2022
© REUTERS / DADO RUVICعلم روسيا، علم أوكرانيا
علم روسيا، علم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه سيسافر إلى كييف، اليوم الثلاثاء، في محاولة للمساعدة في نزع فتيل التوترات بين أوكرانيا وروسيا.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قال مانويل: "لا أحد يستعد للحرب، نحن نبذل جهدًا، والسبب في رحلتي اليوم إلى كييف لرؤية نظيري الأوكراني هو على وجه التحديد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لحل أي خلاف".
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
أنطونوف: اتهام روسيا بإعداد استفزز وشيك ضد أوكرانيا جزء من "الحرب الإعلامية"
5 فبراير, 02:01 GMT
وقالت مصادر لـ"رويترز" إن ألباريس سيلتقي بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي وجّه إليه الدعوة يوم الأربعاء، قبل أن يسافر إلى ليون للقاء نظيره الفرنسي.

ومن المقرر أن يلتقي، الخميس، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

وقال ألباريس: "كل هذه الجهود تهدف إلى حل سلمي لهذا الخلاف، وأنا لا أعتبر الحرب أو فرضية".
وتماشيًا مع موقف الاتحاد الأوروبي، حذّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، روسيا سابقًا من أنها ستواجه عواقب اقتصادية ضخمة إذا قامت بأي نوع من العمل العسكري ضد أوكرانيا.

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة جارتها، وتطالب بسلسلة من الضمانات الأمنية من الناتو، بما في ذلك تعهد بعدم السماح لأوكرانيا أبدًا بالانضمام إلى الحلف، الأمر الذي تعتبره تهديدًا.

وكان الكرملين قد أصدر بيانا، اليوم الثلاثاء، كذّب فيه مزاعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإحراز تقدم دبلوماسي خجول بعد زيارته لموسكو، نافيًا أن يكون فلاديمير بوتين قد وعد بأن روسيا لن تجري المزيد من المناورات بالقرب من أوكرانيا في الوقت الحالي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه على الرغم من عدم وجود اتفاق، فإن تهدئة الوضع ضرورية وأن الاجتماع وضع الأساس لمزيد من العمل على تلك الجبهة.
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