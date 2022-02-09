https://arabic.sputniknews.com/20220209/اتحاد-الكرة-المصري-يخفض-عقوبة-كيروش-إلى-مباراة-واحدة-ويلغي-الغرامة-1058253166.html

اتحاد الكرة المصري يخفض عقوبة كيروش إلى "مباراة واحدة" ويلغي الغرامة

اتحاد الكرة المصري يخفض عقوبة كيروش إلى "مباراة واحدة" ويلغي الغرامة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تخفيض عقوبة الإيقاف للمدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، إلى مباراة واحدة فقط، انتهت بغيابه عن نهائي كأس أمم أفريقيا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T11:24+0000

2022-02-09T11:24+0000

2022-02-09T11:28+0000

منتخب مصر الوطني

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وقال بيان نشره اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن "لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت تخفيض العقوبة من مباراتين إلى واحدة، مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف دولار".وأضاف البيان أن القرار جاء بعد اجتماع المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق لملاقاة نظيره السنغالي الشهر المقبل، في مباراتي الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.وتابع البيان، أن "الاتحاد المصري لكرة القدم، كان قد عمد إلى إزالة أي صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه، حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفني من قبل لجنة الانضباط، وذلك استنادًا على الدفوع والأدلة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد أمام جلسة الاستماع التي عقدت في ياوندي قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصري".وأوضح أنه "بناء على ما قدمه الاتحاد المصري في تلك الجلسة ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء في طلب الاتحاد المصري وقررت تخفيض عقوبة الايقاف المفروضة على كيروش بمباراة واحدة فقط تنقضي بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مع الغاء الغرامة المالية المقدرة ب 10 آلاف دولار".وأشار البيان إلى أن "ذلك يأتي استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأستاذ جمال علام بضرورة الاطمئنان إلى كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب قبل سفر المدير الفني في اجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله".وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر فرض عقوبة قاسية على البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، على خلفية أحداث مباراة الكاميرون التي أقيمت مساء الخميس، ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي "كاف"، قررا بإيقاف كارلوس كيروش لمدة مباراتين، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 10 آلاف دولار، وذلك بعد طرده خلال مباراة "الفراعنة" أمام الكاميرون.ومنح الحكم بكاري جاساما مدرب الفراعنة، بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بعدما وجه له تحذيرا مبكرا خلال الدقائق الأولى من مواجهة نصف نهائي كأس أفريقيا 2021.وفي أول تعليق له، قال كيروش: "أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام. أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي"، مضيفا: "أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".وكان كيروش كشف عن أن "باكاري جاساما حكم لقاء الفريق ضد الكاميرون جاء إلى غرفة الملابس قبل انطلاق المباراة، وهدده ومساعديه".وقال كيروش في تصريحات مع "قناة سكاي سبورتس": "مرة أخرى بكل أسف، يرسلون مثل هذا الحكم لمباراة بهذا المستوى. حكام بلا خبرة أو مستوى، يتطلعون للفت الانتباه. الأمر بدأ في غرفة الملابس".وأضاف: "لم نبدأ اللقاء بعد وجاء إلى غرفتنا ليهددنا. رغم كل ذلك، ورغم هذه القرارات، والتي كانت كلها ضد مصر، كنا الفريق الأفضل في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح".ومنح الحكم بكاري جاساما مدرب الفراعنة، بطاقة صفراء للاعتراض، قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بعدما وجه له تحذيرا مبكرا خلال الدقائق الأولى من مواجهة نصف نهائي كأس أفريقيا 2021.وخطف المنتخب المصري لكرة القدم، الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

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منتخب مصر الوطني