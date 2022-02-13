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https://arabic.sputniknews.com/20220213/كيروش-يتعهد-بتجديد-دماء-منتخب-مصر-ويتابع-أحمد-عبد-القادر-1058508284.html
كيروش يتعهد بتجديد دماء منتخب مصر ويتابع أحمد عبد القادر
كيروش يتعهد بتجديد دماء منتخب مصر ويتابع أحمد عبد القادر
يستعد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، لضم وجوه جديدة إلى صفوف المنتخب وطالب معاونيه بمتابعة أداء اللاعبين في مباريات الدوري. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:27+0000
2022-02-13T15:27+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الأحد، في خبر عن المنتخب مشيرة إلى أن كيروش يسعى إلى تجديد دماء المنتخب المصري بعد خسارته نهائي بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة أمام السنغال.ولفتت الصحيفة إلى أن صانع ألعاب الأهلي أحمد عبدالقادر، ضمن حسابات كيروش، خاصة بعد تألق اللاعب مع فريقه في كأس العالم للأندية، التي استضافتها الإمارات هذا الشهر.وأوضحت الصحيفة أنه في حالة واصل اللاعب تألقه مع الأهلي خلال مبارياته المقبلة فإن هناك فرصة لانضمامه إلى المنتخب.ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المقبل لمنتخب مصر في مارس/ أذار المقبل قبل لقاءات السنغال التي من المقرر إقامتها في 24 و29 من الشهر نفسه ضمن منافسات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.يذكر أن المدير الفني للمنتخب المصري قال في تصريحات سابقة أن منتخب مصر ليس حكرا على لاعبين بعينهم وأنه يفتح الباب أمام أي لاعب يتألق مع ناديه.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/كيروش-يعلق-على-هزيمة-المنتخب-المصري-في-أمم-أفريقيا-بـكلمات-متواضعة-1058134928.html
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بث-مباشر-مباراة-مصر-0-والسنغال-0-في-نهائي-أمم-أفريقيا-1058112404.html
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رياضة, أخبار مصر الآن, بطولة كأس العالم 2022, كأس العالم للأندية

كيروش يتعهد بتجديد دماء منتخب مصر ويتابع أحمد عبد القادر

15:27 GMT 13.02.2022
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Victor R. Caivano
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يستعد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، لضم وجوه جديدة إلى صفوف المنتخب وطالب معاونيه بمتابعة أداء اللاعبين في مباريات الدوري.
ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الأحد، في خبر عن المنتخب مشيرة إلى أن كيروش يسعى إلى تجديد دماء المنتخب المصري بعد خسارته نهائي بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة أمام السنغال.
ولفتت الصحيفة إلى أن صانع ألعاب الأهلي أحمد عبدالقادر، ضمن حسابات كيروش، خاصة بعد تألق اللاعب مع فريقه في كأس العالم للأندية، التي استضافتها الإمارات هذا الشهر.
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وأوضحت الصحيفة أنه في حالة واصل اللاعب تألقه مع الأهلي خلال مبارياته المقبلة فإن هناك فرصة لانضمامه إلى المنتخب.
ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المقبل لمنتخب مصر في مارس/ أذار المقبل قبل لقاءات السنغال التي من المقرر إقامتها في 24 و29 من الشهر نفسه ضمن منافسات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.
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يذكر أن المدير الفني للمنتخب المصري قال في تصريحات سابقة أن منتخب مصر ليس حكرا على لاعبين بعينهم وأنه يفتح الباب أمام أي لاعب يتألق مع ناديه.
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