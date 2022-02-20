https://arabic.sputniknews.com/20220220/ما-هي-نقاط-قوة-الجيش-الروسي-في-أي-مواجهة-مع-الناتو-1058893952.html

ما هي نقاط قوة الجيش الروسي في أي مواجهة مع "الناتو"

ما هي نقاط قوة الجيش الروسي في أي مواجهة مع "الناتو"

تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم وفقا لمعايير القوة التقليدية، لكن ترسانتها النووية هي الأضخم على وجه الأرض وتضم أكثر من 6 آلاف قنبلة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T11:13+0000

2022-02-20T11:13+0000

2022-02-20T11:14+0000

رصد عسكري

أخبار دونباس

سلاح روسيا

روسيا

محادثات روسيا والناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058710768_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_809590ee629542cea48270b6c698eca9.jpg

تسببت الأزمة الأوكرانية في تزايد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تروج لادعاءات تنفيها موسكو بشأن "غزو أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى أكبر حرب في القارة الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.ما هي قوة روسيا العسكرية؟يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.إضافة إلى القوة العسكرية الهائلة لروسيا، فإنها تمتلك ميزة أخرى في أي حروب مستقبلية مع حلف الناتو، هي أنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، تزيد عن 17 مليون كم مربع، ما يمنح جيشها قدرة هائلة على المناورة خلال العمليات الدفاعية والهجومية.روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في أسلحة:روسيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في أسلحة:تصنف روسيا في المرتبة الثانية بين أضخم منتجي النفط في العالم، إضافة إلى كونها ثاني أضخم مصدر للغاز الطبيعي ومصدر رئيسي لإمدادات القارة الأوروبية منه.يمثل النفط ميزة استراتيجية كبيرة للجيش الروسي لأنه يمنحه القدرة على خوض أي حروب مهما طالت مدتها دون وجود مخاوف بشأن إمدادات الوقود التي تحتاجها القوات المحاربة.في حالة اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو" ستكون خطوط إمداد الجيش الروسي (الدعم اللوجيستي) قريبة مقارنة بخطوط إمداد قوات الناتو التي تصل إلى آلاف الكيلومترات خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوات الأمريكية.ما هو حجم القوة النووية للجيش الروسي؟تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم 6 آلاف و255 قنبلة نووية، وفقا لإحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي لعام 2021، وهو ما يعني أنها تمتلك نحو نصف القنابل النووية التي تملكها الدول النووية الـ 9 مجتمعة.يصل عدد القنابل النووية في العالم إلى 13 ألف و80 قنبلة تملكها 9 دول، لكن نحو 90 في المئة منها توجد في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وتمثل القنابل النووية أقوى سلاح ردع في العالم، خاصة أن روسيا تمتلك "ثالوث الردع النووي" الذي يمكنها من إحراق مدن بأكملها بصواريخ نووية يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو.التوترات شرقي أوكرانياتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد) اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع السلطات في كييف، منذ فترة، بقوات ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وهو ما تسبب زيادة حدة التوتر القائم في إقليم "دونباس" (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك)، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/جونسون-الوضع-في-أوكرانيا-قد-يؤدي-إلى-أكبر-حرب-في-أوروبا-منذ-1945----1058889465.html

https://arabic.sputniknews.com/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html

https://arabic.sputniknews.com/20191204/نهاية-الناتو-وشيكة-تجربة-الجنرال-ديغول-تهدد-أكبر-تحالف-عسكري-في-العالم-1043612071.html

https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الدفاع-الروسي-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-للمناورات-العسكرية-1058858488.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, أخبار دونباس, سلاح روسيا, روسيا, محادثات روسيا والناتو