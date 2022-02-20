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https://arabic.sputniknews.com/20220220/ما-هي-نقاط-قوة-الجيش-الروسي-في-أي-مواجهة-مع-الناتو-1058893952.html
ما هي نقاط قوة الجيش الروسي في أي مواجهة مع "الناتو"
ما هي نقاط قوة الجيش الروسي في أي مواجهة مع "الناتو"
تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم وفقا لمعايير القوة التقليدية، لكن ترسانتها النووية هي الأضخم على وجه الأرض وتضم أكثر من 6 آلاف قنبلة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T11:13+0000
2022-02-20T11:14+0000
رصد عسكري
أخبار دونباس
سلاح روسيا
روسيا
محادثات روسيا والناتو
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تسببت الأزمة الأوكرانية في تزايد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تروج لادعاءات تنفيها موسكو بشأن "غزو أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى أكبر حرب في القارة الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.ما هي قوة روسيا العسكرية؟يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.إضافة إلى القوة العسكرية الهائلة لروسيا، فإنها تمتلك ميزة أخرى في أي حروب مستقبلية مع حلف الناتو، هي أنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، تزيد عن 17 مليون كم مربع، ما يمنح جيشها قدرة هائلة على المناورة خلال العمليات الدفاعية والهجومية.روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في أسلحة:روسيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في أسلحة:تصنف روسيا في المرتبة الثانية بين أضخم منتجي النفط في العالم، إضافة إلى كونها ثاني أضخم مصدر للغاز الطبيعي ومصدر رئيسي لإمدادات القارة الأوروبية منه.يمثل النفط ميزة استراتيجية كبيرة للجيش الروسي لأنه يمنحه القدرة على خوض أي حروب مهما طالت مدتها دون وجود مخاوف بشأن إمدادات الوقود التي تحتاجها القوات المحاربة.في حالة اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو" ستكون خطوط إمداد الجيش الروسي (الدعم اللوجيستي) قريبة مقارنة بخطوط إمداد قوات الناتو التي تصل إلى آلاف الكيلومترات خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوات الأمريكية.ما هو حجم القوة النووية للجيش الروسي؟تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم 6 آلاف و255 قنبلة نووية، وفقا لإحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي لعام 2021، وهو ما يعني أنها تمتلك نحو نصف القنابل النووية التي تملكها الدول النووية الـ 9 مجتمعة.يصل عدد القنابل النووية في العالم إلى 13 ألف و80 قنبلة تملكها 9 دول، لكن نحو 90 في المئة منها توجد في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وتمثل القنابل النووية أقوى سلاح ردع في العالم، خاصة أن روسيا تمتلك "ثالوث الردع النووي" الذي يمكنها من إحراق مدن بأكملها بصواريخ نووية يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو.التوترات شرقي أوكرانياتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد) اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع السلطات في كييف، منذ فترة، بقوات ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وهو ما تسبب زيادة حدة التوتر القائم في إقليم "دونباس" (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك)، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/جونسون-الوضع-في-أوكرانيا-قد-يؤدي-إلى-أكبر-حرب-في-أوروبا-منذ-1945----1058889465.html
https://arabic.sputniknews.com/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html
https://arabic.sputniknews.com/20191204/نهاية-الناتو-وشيكة-تجربة-الجنرال-ديغول-تهدد-أكبر-تحالف-عسكري-في-العالم-1043612071.html
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رصد عسكري, أخبار دونباس, سلاح روسيا, روسيا, محادثات روسيا والناتو

ما هي نقاط قوة الجيش الروسي في أي مواجهة مع "الناتو"

11:13 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 20.02.2022)
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYالجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022.
الجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم وفقا لمعايير القوة التقليدية، لكن ترسانتها النووية هي الأضخم على وجه الأرض وتضم أكثر من 6 آلاف قنبلة.
تسببت الأزمة الأوكرانية في تزايد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تروج لادعاءات تنفيها موسكو بشأن "غزو أوكرانيا".
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
جونسون: الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ 1945
08:39 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى أكبر حرب في القارة الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.

ما هي قوة روسيا العسكرية؟

يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2020
يحمي أكبر دولة في العالم… قدرات الجيش الروسي النووية والتقليدية في 2020
17 أكتوبر 2020, 19:03 GMT
إضافة إلى القوة العسكرية الهائلة لروسيا، فإنها تمتلك ميزة أخرى في أي حروب مستقبلية مع حلف الناتو، هي أنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، تزيد عن 17 مليون كم مربع، ما يمنح جيشها قدرة هائلة على المناورة خلال العمليات الدفاعية والهجومية.

روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في أسلحة:

الدبابات: 12 ألف و420 دبابة.
مدافع الميدان: 7 آلاف و571 مدفعا.
المدافع ذاتية الحركة: 6 آلاف و574 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 3 آلاف و391 راجمة.
كاسحات الألغام البحرية: 49 وحدة.
الكورفيتات: 86 كورفيتا.

روسيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في أسلحة:

السفن الحربية: 605 سفينة.
الغواصات: 70 غواصة.
المروحيات: ألف و573 مروحية.
تصنف روسيا في المرتبة الثانية بين أضخم منتجي النفط في العالم، إضافة إلى كونها ثاني أضخم مصدر للغاز الطبيعي ومصدر رئيسي لإمدادات القارة الأوروبية منه.
جنود الناتو خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2019
نهاية "الناتو" وشيكة... تجربة الجنرال ديغول تهدد أكبر تحالف عسكري في العالم
4 ديسمبر 2019, 17:35 GMT
يمثل النفط ميزة استراتيجية كبيرة للجيش الروسي لأنه يمنحه القدرة على خوض أي حروب مهما طالت مدتها دون وجود مخاوف بشأن إمدادات الوقود التي تحتاجها القوات المحاربة.
كما تمتلك روسيا ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم، 30 ألف و122 مدرعة، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
في حالة اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو" ستكون خطوط إمداد الجيش الروسي (الدعم اللوجيستي) قريبة مقارنة بخطوط إمداد قوات الناتو التي تصل إلى آلاف الكيلومترات خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوات الأمريكية.

ما هو حجم القوة النووية للجيش الروسي؟

تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم 6 آلاف و255 قنبلة نووية، وفقا لإحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي لعام 2021، وهو ما يعني أنها تمتلك نحو نصف القنابل النووية التي تملكها الدول النووية الـ 9 مجتمعة.
يصل عدد القنابل النووية في العالم إلى 13 ألف و80 قنبلة تملكها 9 دول، لكن نحو 90 في المئة منها توجد في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
© AP Photo / Misha Japaridzeقاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
قاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008
© AP Photo / Misha Japaridze
وتمثل القنابل النووية أقوى سلاح ردع في العالم، خاصة أن روسيا تمتلك "ثالوث الردع النووي" الذي يمكنها من إحراق مدن بأكملها بصواريخ نووية يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو.

التوترات شرقي أوكرانيا

تتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد) اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
وزير الدفاع الروسي يكشف عن "الهدف الرئيسي" للمناورات العسكرية
أمس, 12:31 GMT
وتدفع السلطات في كييف، منذ فترة، بقوات ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وهو ما تسبب زيادة حدة التوتر القائم في إقليم "دونباس" (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك)، جنوب شرقي أوكرانيا.
© Sputnikكل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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