https://arabic.sputniknews.com/20220221/البيت-الأبيض-روسيا-حركت-قواتها-نحو-الأراضي-الأوكرانية-1058953926.html

البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو الأراضي الأوكرانية

البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو الأراضي الأوكرانية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت تقدما إضافيا للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية خلال الأربع... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T14:00+0000

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موسكو- سبوتنيك. وأخبر سوليفان شبكة "إيه بي سي نيوز": لقد رأينا في الساعات الأربع والعشرين الماضية تحركات إضافية للوحدات الروسية إلى الحدود دون أي تفسير جيد آخر غير أنها في وضع يسمح لها بالهجوم".وأضاف: "أوضح الرئيس (جو) بايدن طوال هذه الأزمة أنه مستعد للانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى لحل هذه المشكلة سلميا، وهو أيضا مستعد بنفس القدر لحشد حلفائنا والشركاء لفرض تكاليف وعواقب على روسيا في حال اختاروا الغزو".وتابع أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس فلاديمير بوتين قد يكون ممكنا إذا "امتنعت روسيا عن مهاجمة أوكرانيا".وأردف: "أشار (بايدن) للرئيس الفرنسي أمس إلى أنه، من حيث المبدأ، سيكون مستعدا للقاء بوتين إذا تراجع عن غزوه، لكن في هذه المرحلة لا يمكننا قول أي شيء بخلاف المؤشرات على الأرض. يبدو أن روسيا لا تزال تمضي قدما".في وقت سابق اليوم، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح عقد قمة مشتركة بين بوتين وبايدن، حيث وافق الرجلان على الفكرة من حيث المبدأ.أحبطت قوات الحدود الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لانتهاك حدود البلاد ودمرت مركبتين قتاليتين، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية.من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا، منذ أكثر من شهر، أصبحت بالفعل "مادة للسخرية".وذكرت زاخاروفا، عبر القناة الأولى الروسية اليوم الاثنين: "انظروا، يزعمون أننا في حالة استعداد لمثل هذا الغزو. يبدو لي أن هذا بالفعل أصبح مادة للسخرية. نحن منذ حوالي شهر أو أكثر (في حالة استعداد للغزو)".يدّعي الغرب منذ أسابع أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت قرابة 200 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.تدهور الوضع في دونباس خلال الأيام الماضية، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من جانب واحد، عن تعرضهما لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية.وأعلنت سلطات لوغانسك ودونيتسك إجلاء مؤقتا للمدنيين إلى منطقة روستوف الروسية ووقعت مراسيم بشأن التعبئة العامة، وتوقع مسؤولون أن تشن كييف هجوما واسعا فى المستقبل القريب.

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