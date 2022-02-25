https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-الاقتصاد-اللبناني-احتياطي-القمح-يكفي-لمدة-شهر-واحد-على-الأكثر-1059145150.html

وزير الاقتصاد اللبناني: احتياطي القمح يكفي لمدة شهر واحد على الأكثر

وزير الاقتصاد اللبناني: احتياطي القمح يكفي لمدة شهر واحد على الأكثر

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الجمعة، إن احتياطيات بلاده من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T12:11+0000

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وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، أن لبنان يسعى لعقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة في ظل مخاوف تتردد في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.وأكد أمين سلام أن الدولة اللبنانية، التي تستورد نحو 60 % من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع دول أخرى بديلة لاستيراد القمح، خاصة مع قبل فرنسا والهند والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.وشدد الوزير اللبناني على أن بلاده "لا تريد خلق حالة من الذعر... لدينا مؤشرات إيجابية".ويشار إلى أن صوامع القمح الرئيسية في لبنان قد دمرت في انفجار مرفأ بيروت، في العام 2020، ومن وقتها لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد عن شهر واحد، في وقت أوضح أمين سلام أن لبنان تسعى للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار مناسبة، بهدف تأمين احتياطات تصل إلى شهرين.وأضاف الوزير اللبناني "نقطة مهمة جدا أن نستطيع أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة نشتريها ونحجزها ونأمن على القليل شهر أو شهرين من المخزون القمح".سبق أن قال جريس برباري، مدير عام الحبوب والشمندر السكري بوزارة الاقتصاد والتجارة اللبناني، في وقت سابق اليوم، إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، وأن شحنتي قمح إلى لبنان كانتا يتم تحميلهما في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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روسيا, لبنان, فلاديمير بوتين