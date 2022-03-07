https://arabic.sputniknews.com/20220307/جمهورية-التشيك-تعلن-أنها-استقبلت-أكثر-من-100-ألف-لاجئ-أوكراني-1059593045.html

جمهورية التشيك تعلن أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني

جمهورية التشيك تعلن أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني

أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الإثنين، أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجيء أوكراني منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T20:00+0000

2022-03-07T20:00+0000

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أخبار أوكرانيا

روسيا

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وحسب بيان نشتره رويترز قالت وزارة الداخلية التشيكية إن أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى جمهورية التشيك، فيما تكثف الدولة وغيرها في وسط أوروبا جهودها لاستيعاب تدفق اللاجئين.وفر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية في الـ 24 من فبراير/ شباط، ومعظمهم عبر إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا.وأضافت أن حوالي ربع اللاجئين ذهبوا إلى العاصمة براغ، واحتاجت السلطات هناك إلى إغلاق مركز مساعدة اللاجئين في المدينة مؤقتًا يوم الاثنين بسبب ضغوط كثيرة.يشا ر إلى أن الأوكرانيين يشكلون أكبر جالية أجنبية في جمهورية التشيك، حيث يبلغ عدد المقيمين بشكل قانوني في نهاية عام 2021 ما يقرب من 197 ألفًا، وفقًا لوزارة الداخلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/الأمم-المتحدة-عدد-اللاجئين-من-أوكرانيا-يصل-إلى-مليون-خلال-أسبوع-1059385938.html

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