https://arabic.sputniknews.com/20220307/جمهورية-التشيك-تعلن-أنها-استقبلت-أكثر-من-100-ألف-لاجئ-أوكراني-1059593045.html
جمهورية التشيك تعلن أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني
جمهورية التشيك تعلن أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني
أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الإثنين، أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجيء أوكراني منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T20:00+0000
2022-03-07T20:00+0000
2022-03-07T20:01+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050747387_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_253de8053ea8fb3cbeb01081b0e651aa.jpg
وحسب بيان نشتره رويترز قالت وزارة الداخلية التشيكية إن أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى جمهورية التشيك، فيما تكثف الدولة وغيرها في وسط أوروبا جهودها لاستيعاب تدفق اللاجئين.وفر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية في الـ 24 من فبراير/ شباط، ومعظمهم عبر إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا.وأضافت أن حوالي ربع اللاجئين ذهبوا إلى العاصمة براغ، واحتاجت السلطات هناك إلى إغلاق مركز مساعدة اللاجئين في المدينة مؤقتًا يوم الاثنين بسبب ضغوط كثيرة.يشا ر إلى أن الأوكرانيين يشكلون أكبر جالية أجنبية في جمهورية التشيك، حيث يبلغ عدد المقيمين بشكل قانوني في نهاية عام 2021 ما يقرب من 197 ألفًا، وفقًا لوزارة الداخلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الأمم-المتحدة-عدد-اللاجئين-من-أوكرانيا-يصل-إلى-مليون-خلال-أسبوع-1059385938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050747387_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_aae6593c9245109a2481ecaf60779eb7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
جمهورية التشيك تعلن أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني
20:00 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 20:01 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الإثنين، أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجيء أوكراني منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن.
وحسب بيان نشتره رويترز قالت وزارة الداخلية التشيكية إن أكثر من 100 ألف لاجئ
أوكراني وصلوا إلى جمهورية التشيك، فيما تكثف الدولة وغيرها في وسط أوروبا جهودها لاستيعاب تدفق اللاجئين.
وفر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من أوكرانيا
منذ بدء العمليات العسكرية في الـ 24 من فبراير/ شباط، ومعظمهم عبر إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا.
وقالت الوزارة التشيكية إنها أعطت إقامات خاصة لحوالي 57 ألفًا من اللاجئين إليها، مع أكثر من نصف هؤلاء الأطفال.
وأضافت أن حوالي ربع اللاجئين ذهبوا إلى العاصمة براغ، واحتاجت السلطات هناك إلى إغلاق مركز مساعدة اللاجئين في المدينة مؤقتًا يوم الاثنين بسبب ضغوط كثيرة.
يشا ر إلى أن الأوكرانيين يشكلون أكبر جالية أجنبية في جمهورية التشيك، حيث يبلغ عدد
المقيمين بشكل قانوني في نهاية عام 2021 ما يقرب من 197 ألفًا، وفقًا لوزارة الداخلية.