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جمهورية التشيك تعلن أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني
جمهورية التشيك تعلن أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني
أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الإثنين، أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجيء أوكراني منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T20:00+0000
2022-03-07T20:01+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وحسب بيان نشتره رويترز قالت وزارة الداخلية التشيكية إن أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى جمهورية التشيك، فيما تكثف الدولة وغيرها في وسط أوروبا جهودها لاستيعاب تدفق اللاجئين.وفر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية في الـ 24 من فبراير/ شباط، ومعظمهم عبر إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا.وأضافت أن حوالي ربع اللاجئين ذهبوا إلى العاصمة براغ، واحتاجت السلطات هناك إلى إغلاق مركز مساعدة اللاجئين في المدينة مؤقتًا يوم الاثنين بسبب ضغوط كثيرة.يشا ر إلى أن الأوكرانيين يشكلون أكبر جالية أجنبية في جمهورية التشيك، حيث يبلغ عدد المقيمين بشكل قانوني في نهاية عام 2021 ما يقرب من 197 ألفًا، وفقًا لوزارة الداخلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الأمم-المتحدة-عدد-اللاجئين-من-أوكرانيا-يصل-إلى-مليون-خلال-أسبوع-1059385938.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

جمهورية التشيك تعلن أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني

20:00 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 20:01 GMT 07.03.2022)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الإثنين، أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجيء أوكراني منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن.
وحسب بيان نشتره رويترز قالت وزارة الداخلية التشيكية إن أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى جمهورية التشيك، فيما تكثف الدولة وغيرها في وسط أوروبا جهودها لاستيعاب تدفق اللاجئين.
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا يصل إلى مليون خلال أسبوع
3 مارس, 04:49 GMT
وفر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية في الـ 24 من فبراير/ شباط، ومعظمهم عبر إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا.

وقالت الوزارة التشيكية إنها أعطت إقامات خاصة لحوالي 57 ألفًا من اللاجئين إليها، مع أكثر من نصف هؤلاء الأطفال.

وأضافت أن حوالي ربع اللاجئين ذهبوا إلى العاصمة براغ، واحتاجت السلطات هناك إلى إغلاق مركز مساعدة اللاجئين في المدينة مؤقتًا يوم الاثنين بسبب ضغوط كثيرة.
يشا ر إلى أن الأوكرانيين يشكلون أكبر جالية أجنبية في جمهورية التشيك، حيث يبلغ عدد المقيمين بشكل قانوني في نهاية عام 2021 ما يقرب من 197 ألفًا، وفقًا لوزارة الداخلية.
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