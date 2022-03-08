https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأرجنتين-تمنح-الأوكرانيين-فرصة-الحصول-على-تصريح-إقامة-لمدة-3-سنوات-1059622566.html

الأرجنتين تمنح الأوكرانيين فرصة الحصول على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات

الأرجنتين تمنح الأوكرانيين فرصة الحصول على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات

أعلنت الخارجية الأرجنتينية، منح تصاريح الإقامة لمدة ثلاث سنوات للاجئين الأوكرانيين، على خلفية الوضع القائم في جميع أنحاء أوكرانيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T13:50+0000

2022-03-08T13:50+0000

2022-03-08T13:50+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

اللاجئين

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "أصبح من الممكن الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية للأوكرانيين المتضررين من النزاع. وستتيح هذه الأداة إصدار تأشيرات مؤقتة في القنصليات الأرجنتينية في الخارج والبقاء في البلاد لأولئك الموجودين في أوكرانيا أو الذين تمكنوا من الهروب إلى دول الجوار ولا يمكنهم العودة ... للحصول على المستندات المطلوبة لدخول بلادنا".وتابعت: "إذا لم يكن لدى الراغبين في الحصول على تصريح إقامة فرصة للتطعيم، ولا يمكنهم إجراء اختبار "بي سي آر" أو الحصول على تأمين صحي، فسيظل مسموحا لهم بدخول البلاد. عند الوصول، سيُطلب منهم إجراء اختبار والعزل".هذا وأعلنت جمهورية التشيك، أمس الاثنين، أنها استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن.وحسب بيان نشتره رويترز قالت وزارة الداخلية التشيكية، إن أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى جمهورية التشيك، فيما تكثف الدولة وغيرها في وسط أوروبا جهودها لاستيعاب تدفق اللاجئين.وفر ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية في الـ 24 من فبراير/ شباط، ومعظمهم عبر إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا.وقالت الوزارة التشيكية إنها أعطت إقامات خاصة لحوالي 57 ألفًا من اللاجئين إليها، مع أكثر من نصف هؤلاء الأطفال.وأضافت أن حوالي ربع اللاجئين ذهبوا إلى العاصمة براغ، واحتاجت السلطات هناك إلى إغلاق مركز مساعدة اللاجئين في المدينة مؤقتًا يوم الاثنين بسبب ضغوط كثيرة.يشا ر إلى أن الأوكرانيين يشكلون أكبر جالية أجنبية في جمهورية التشيك، حيث يبلغ عدد المقيمين بشكل قانوني في نهاية عام 2021 ما يقرب من 197 ألفًا، وفقًا لوزارة الداخلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/جمهورية-التشيك-تعلن-أنها-استقبلت-أكثر-من-100-ألف-لاجئ-أوكراني-1059593045.html

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العالم, أخبار أوكرانيا, اللاجئين