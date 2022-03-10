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https://arabic.sputniknews.com/20220310/بعد-استقالة-وزيرين-ما-مصير-حكومة-الدبيبة-في-ظل-اعتزام-وزراء-آخرين-الانسحاب-1059733712.html
بعد استقالة وزيرين... ما مصير حكومة الدبيبة في ظل اعتزام وزراء آخرين الانسحاب
بعد استقالة وزيرين... ما مصير حكومة الدبيبة في ظل اعتزام وزراء آخرين الانسحاب
حذرت مصادر برلمانية من احتمال وقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس، خاصة في ظل استعداد رئيس الحكومة فتحي باشاغا لدخول العاصمة رفقة القوات المساندة له. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T15:27+0000
2022-03-10T15:27+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وفيما أعلن وزيران في حكومة الدبيبة استقالتهم أمس الأربعاء، أكدت المصادر أن بعض الوزراء سيتقدمون باستقالتهم اليوم لرئيس الحكومة، تفاديا لصدام متوقع.من ناحيته، قال البرلماني علي الصول، إن بعض الوزراء من حكومة الدبيبة أعلنوا رسميا اعترافهم بالحكومة الجديدة وأبدوا استعدادهم للتسليم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أعضاء بالحكومة يعتزمون الاستقالة اليوم على غرار زملائهم، ويعلنون أنهم سيسلمون السلطة لنظرائهم.وأوضح أن التحركات العسكرية على الأرض توحي بصدام محتمل، إلا أن بعض الجهود تبذل من أجل تغليب مصلحة الوطن من أجل حقن الدماء.وفي السياق نفسه، قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إنه إذا تطورت الأوضاع وحدثت اشتباكات ستكون وخيمة على العاصمة طرابلس.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تقدم بعض الوزراء بالاستقالة يشير إلى السيناريو الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بأنه سيدخل العاصمة بقوة القانون وليس قانون القوة.واستبعد السلاك أن تكون القوات التي ترافق باشاغا تسعى لإثارة أزمة في العاصمة، إلا أنها سترد حال قيام القوات الأخرى بأي أعمال عنف.وأعلن وزيران في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استقالتهم من مناصبهم واحترامهم للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين تسليم الوزارة للحكومة الجديدة، ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من أوساط سياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/استقالة-وزراء-في-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-ويتعهدون-بتسليم-السلطة-للحكومة-الجديدة-1059697343.html
https://arabic.sputniknews.com/20220310/صحيفة-الدبيبة-رفض-وساطة-تركيا-مع-باشاغا-لتجنب-تصعيد-عسكري-محتمل-1059732686.html
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أخبار ليبيا اليوم

بعد استقالة وزيرين... ما مصير حكومة الدبيبة في ظل اعتزام وزراء آخرين الانسحاب

15:27 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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حذرت مصادر برلمانية من احتمال وقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس، خاصة في ظل استعداد رئيس الحكومة فتحي باشاغا لدخول العاصمة رفقة القوات المساندة له.
وفيما أعلن وزيران في حكومة الدبيبة استقالتهم أمس الأربعاء، أكدت المصادر أن بعض الوزراء سيتقدمون باستقالتهم اليوم لرئيس الحكومة، تفاديا لصدام متوقع.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
استقالة وزيرين في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويتعهدون بتسليم السلطة للحكومة الجديدة
00:42 GMT
من ناحيته، قال البرلماني علي الصول، إن بعض الوزراء من حكومة الدبيبة أعلنوا رسميا اعترافهم بالحكومة الجديدة وأبدوا استعدادهم للتسليم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أعضاء بالحكومة يعتزمون الاستقالة اليوم على غرار زملائهم، ويعلنون أنهم سيسلمون السلطة لنظرائهم.

ولم يستبعد البرلماني الليبي وقوع اشتباكات في العاصمة الليبية لفترة ما، يمكن بعدها تسليم السلطة، حسب تعبيره.

وأوضح أن التحركات العسكرية على الأرض توحي بصدام محتمل، إلا أن بعض الجهود تبذل من أجل تغليب مصلحة الوطن من أجل حقن الدماء.
وفي السياق نفسه، قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إنه إذا تطورت الأوضاع وحدثت اشتباكات ستكون وخيمة على العاصمة طرابلس.
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
صحيفة: الدبيبة رفض وساطة تركيا مع باشاغا لتجنب تصعيد عسكري محتمل
14:57 GMT
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تقدم بعض الوزراء بالاستقالة يشير إلى السيناريو الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بأنه سيدخل العاصمة بقوة القانون وليس قانون القوة.
واستبعد السلاك أن تكون القوات التي ترافق باشاغا تسعى لإثارة أزمة في العاصمة، إلا أنها سترد حال قيام القوات الأخرى بأي أعمال عنف.

ويرى السلاك أن الدبيبة قد يجد نفسه في مأزق كبير حال استقالة عدد أكبر من الوزراء، حيث إنه لا يمكنه تعويضهم في الوقت الراهن.

وأعلن وزيران في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استقالتهم من مناصبهم واحترامهم للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين تسليم الوزارة للحكومة الجديدة، ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من أوساط سياسية.
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