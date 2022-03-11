https://arabic.sputniknews.com/20220311/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تزور-رومانيا-لبحث-أزمة-اللاجئين-1059749319.html
نائبة الرئيس الأمريكي تزور رومانيا لبحث أزمة اللاجئين
نائبة الرئيس الأمريكي تزور رومانيا لبحث أزمة اللاجئين
تبدأ كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة، اليوم الجمعة، إلى رومانيا من أجل بحث مسالة اللاجئين الأوكرانيين. 11.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-11T07:24+0000
2022-03-11T07:24+0000
2022-03-11T07:24+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار رومانيا
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ووفقا لرويترز، فستلتقي هاريس بالرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست، للتباحث في موضوع اللاجئين.وتعد رومانيا هي المحطة الثانية في رحلة هاريس، حيث بدأت زيارتها إلى منطقة أوروبا الشرقية بالعاصمة البولندية وارسو، أمس الخميس.وقد اجتمعت هاريس مع مسؤولين بولنديين ولاجئين أوكرانيين، وسط خلافات بين أمريكا وبولندا حول إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.وحسب إحصاءات رسمية فقد فر حوالي 1.43 مليون أوكراني إلى بولندا، وأكثر من 291081 إلى رومانيا، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية.ووفقا لتقديرات الأمم التحدة فقد فر أكثر من 2.3 مليون من أوكرانيا حتى العاشر من مارس/ آذار، وحذر التقرير من أن العدد ربما يصل إلى خمسة ملايين لاجئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأمم-المتحدة-اللاجئون-من-أوكرانيا-يصل-عددهم-إلى-مليوني-شخص-اليوم-أو-غدا-1059605251.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار رومانيا
نائبة الرئيس الأمريكي تزور رومانيا لبحث أزمة اللاجئين
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تبدأ كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة، اليوم الجمعة، إلى رومانيا من أجل بحث مسالة اللاجئين الأوكرانيين.
ووفقا لرويترز، فستلتقي هاريس بالرئيس الروماني
كلاوس يوهانيس في بوخارست، للتباحث في موضوع اللاجئين.
وتعد رومانيا هي المحطة الثانية في رحلة هاريس، حيث بدأت زيارتها إلى منطقة أوروبا الشرقية بالعاصمة البولندية وارسو، أمس الخميس.
وقد اجتمعت هاريس مع مسؤولين بولنديين ولاجئين أوكرانيين
، وسط خلافات بين أمريكا وبولندا حول إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.
وكان الرئيس البولندي اندريه دودا قد أكد أنه طلب من هاريس مزيدا من المساعدة لإيواء وإطعام الأوكرانيين الفارين من الصراع، وأن تسرع واشنطن في استقبال اللاجئين الذين يسعون إلى الذهاب إلى الولايات المتحدة وربما يكون لديهم عائلات هناك.
وحسب إحصاءات رسمية فقد فر حوالي 1.43 مليون أوكراني إلى بولندا، وأكثر من 291081 إلى رومانيا، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية.
ووفقا لتقديرات الأمم التحدة
فقد فر أكثر من 2.3 مليون من أوكرانيا حتى العاشر من مارس/ آذار، وحذر التقرير من أن العدد ربما يصل إلى خمسة ملايين لاجئ.