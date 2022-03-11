https://arabic.sputniknews.com/20220311/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تزور-رومانيا-لبحث-أزمة-اللاجئين-1059749319.html

نائبة الرئيس الأمريكي تزور رومانيا لبحث أزمة اللاجئين

نائبة الرئيس الأمريكي تزور رومانيا لبحث أزمة اللاجئين

تبدأ كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة، اليوم الجمعة، إلى رومانيا من أجل بحث مسالة اللاجئين الأوكرانيين. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T07:24+0000

2022-03-11T07:24+0000

2022-03-11T07:24+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار رومانيا

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ووفقا لرويترز، فستلتقي هاريس بالرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست، للتباحث في موضوع اللاجئين.وتعد رومانيا هي المحطة الثانية في رحلة هاريس، حيث بدأت زيارتها إلى منطقة أوروبا الشرقية بالعاصمة البولندية وارسو، أمس الخميس.وقد اجتمعت هاريس مع مسؤولين بولنديين ولاجئين أوكرانيين، وسط خلافات بين أمريكا وبولندا حول إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.وحسب إحصاءات رسمية فقد فر حوالي 1.43 مليون أوكراني إلى بولندا، وأكثر من 291081 إلى رومانيا، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية.ووفقا لتقديرات الأمم التحدة فقد فر أكثر من 2.3 مليون من أوكرانيا حتى العاشر من مارس/ آذار، وحذر التقرير من أن العدد ربما يصل إلى خمسة ملايين لاجئ.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأمم-المتحدة-اللاجئون-من-أوكرانيا-يصل-عددهم-إلى-مليوني-شخص-اليوم-أو-غدا-1059605251.html

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