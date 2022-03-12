https://arabic.sputniknews.com/20220312/ما-هي-أعراض-الإصابة-بالحساسية-وأسبابها-1059810228.html
ما هي أعراض الإصابة بالحساسية وأسبابها؟
ما هي أعراض الإصابة بالحساسية وأسبابها؟
يعاني البعض من ظهور أعراض الحساسية عندما يتناولون أطعمة أو يتعرضون لعوامل خارجية غير مألوفة يصنفها الجهاز المناعي للإنسان على أنها أجسام ضارة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-12T15:48+0000
2022-03-12T15:48+0000
2022-03-12T15:48+0000
منوعات
الصحة
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وفي هذه الحالة يقوم الجهاز المناعي بتحفيز إنتاج مادة الهيستامين في الدم، لمكافحة الأجسام الغريبة، التي يصنفها الجهاز المناعي بأنها ضارة، رغم أنها ليست كذلك، وتكون النتيجة ظهور أعراض يطلق عليها "الحساسية"، بحسب تقرير لموقع "ويب إم دي".وتشمل تلك الأعراض التهاب الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف أو مشاكل في لون الجلد أو حكة أو اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وآلام المعدة، إضافة إلى أعراض أخرى تشمل السعال وضيق التنفس.وتختلف أعراض الحساسية بين شخص وآخر وفقا لطبيعة استجابته مسبباتها التي تشمل حبيبات اللقاح والغبار وبعض الأطعمة، إضافة إلى أنواع معينة من الأدوية.ويمكن للحساسية أن تتسبب في الإصابة بمشاكل صحية أخرى إذا لم يتم منع أسبابها لدى الأشخاص المصابين، وأبرز تلك المشاكل الالتهابات الفطرية ومشاكل الجيوب الأنفية والتهابات الأذن أو التهاب الرئتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/إن-كنت-من-هؤلاء-عليك-الحذر-لدى-تناول-السبانخ-1057273522.html
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منوعات, الصحة
ما هي أعراض الإصابة بالحساسية وأسبابها؟
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يعاني البعض من ظهور أعراض الحساسية عندما يتناولون أطعمة أو يتعرضون لعوامل خارجية غير مألوفة يصنفها الجهاز المناعي للإنسان على أنها أجسام ضارة.
وفي هذه الحالة يقوم الجهاز المناعي
بتحفيز إنتاج مادة الهيستامين في الدم، لمكافحة الأجسام الغريبة، التي يصنفها الجهاز المناعي بأنها ضارة، رغم أنها ليست كذلك، وتكون النتيجة ظهور أعراض يطلق عليها "الحساسية"، بحسب تقرير
لموقع "ويب إم دي".
وتشمل تلك الأعراض التهاب الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف أو مشاكل في لون الجلد أو حكة أو اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وآلام المعدة، إضافة إلى أعراض
أخرى تشمل السعال وضيق التنفس.
وتختلف أعراض الحساسية بين شخص وآخر وفقا لطبيعة استجابته مسبباتها التي تشمل حبيبات اللقاح والغبار وبعض الأطعمة
، إضافة إلى أنواع معينة من الأدوية.
ويمكن للحساسية أن تتسبب في الإصابة بمشاكل صحية أخرى
إذا لم يتم منع أسبابها لدى الأشخاص المصابين، وأبرز تلك المشاكل الالتهابات الفطرية ومشاكل الجيوب الأنفية والتهابات الأذن أو التهاب الرئتين.