https://arabic.sputniknews.com/20220312/ما-هي-أعراض-الإصابة-بالحساسية-وأسبابها-1059810228.html

ما هي أعراض الإصابة بالحساسية وأسبابها؟

ما هي أعراض الإصابة بالحساسية وأسبابها؟

يعاني البعض من ظهور أعراض الحساسية عندما يتناولون أطعمة أو يتعرضون لعوامل خارجية غير مألوفة يصنفها الجهاز المناعي للإنسان على أنها أجسام ضارة. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T15:48+0000

2022-03-12T15:48+0000

2022-03-12T15:48+0000

منوعات

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047245521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0b49fe3b59f2d9ddaad59a5ed0b1dda.jpg

وفي هذه الحالة يقوم الجهاز المناعي بتحفيز إنتاج مادة الهيستامين في الدم، لمكافحة الأجسام الغريبة، التي يصنفها الجهاز المناعي بأنها ضارة، رغم أنها ليست كذلك، وتكون النتيجة ظهور أعراض يطلق عليها "الحساسية"، بحسب تقرير لموقع "ويب إم دي".وتشمل تلك الأعراض التهاب الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف أو مشاكل في لون الجلد أو حكة أو اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وآلام المعدة، إضافة إلى أعراض أخرى تشمل السعال وضيق التنفس.وتختلف أعراض الحساسية بين شخص وآخر وفقا لطبيعة استجابته مسبباتها التي تشمل حبيبات اللقاح والغبار وبعض الأطعمة، إضافة إلى أنواع معينة من الأدوية.ويمكن للحساسية أن تتسبب في الإصابة بمشاكل صحية أخرى إذا لم يتم منع أسبابها لدى الأشخاص المصابين، وأبرز تلك المشاكل الالتهابات الفطرية ومشاكل الجيوب الأنفية والتهابات الأذن أو التهاب الرئتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/إن-كنت-من-هؤلاء-عليك-الحذر-لدى-تناول-السبانخ-1057273522.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, الصحة