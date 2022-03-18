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https://arabic.sputniknews.com/20220318/البنك-المركزي-الروسي-الاقتصاد-الروسي-يدخل-مرحلة-إعادة-الهيكلة-على-نطاق-واسع-1060056084.html
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة إعادة الهيكلة على نطاق واسع
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة إعادة الهيكلة على نطاق واسع
قال البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة من إعادة الهيكلة على نطاق واسع، وقد نشهد فترات من التضخم المؤقت. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:11+0000
2022-03-18T11:12+0000
اقتصاد
روسيا
المركزي الروسي
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وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس الادارة بشأن سعر الفائدة الرئيسي "السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي ستخلق ظروفا للتكيف التدريجي للاقتصاد، ومنع الزيادات غير المنضبطة في الأسعار.من المتوقع أن يحافظ بنك روسيا، اليوم الجمعة على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي قدره 20% سنويا.وقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حزمة جديدة والرابعة على التوالي من العقوبات الشخصية والاقتصادية ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/وزير-الاقتصاد-الروسي-روسيا-تفي-بكل-التزاماتها-الدولية-بالرغم-من-العقوبات-1059969333.html
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اقتصاد, روسيا, المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة إعادة الهيكلة على نطاق واسع

11:11 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 18.03.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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قال البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة من إعادة الهيكلة على نطاق واسع، وقد نشهد فترات من التضخم المؤقت.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس الادارة بشأن سعر الفائدة الرئيسي "السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي ستخلق ظروفا للتكيف التدريجي للاقتصاد، ومنع الزيادات غير المنضبطة في الأسعار.
من المتوقع أن يحافظ بنك روسيا، اليوم الجمعة على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي قدره 20% سنويا.
وقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حزمة جديدة والرابعة على التوالي من العقوبات الشخصية والاقتصادية ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
وزير الاقتصاد الروسي: روسيا تفي بكل التزاماتها الدولية بالرغم من العقوبات
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