https://arabic.sputniknews.com/20220318/رسميا-قائمة-منتخب-السنغال-لمواجهة-مصر-على-بطاقة-التأهل-لكأس-العالم-2022-1060062270.html
رسميا... قائمة منتخب السنغال لمواجهة مصر على بطاقة التأهل لكأس العالم 2022
رسميا... قائمة منتخب السنغال لمواجهة مصر على بطاقة التأهل لكأس العالم 2022
أعلن اتحاد الكرة السنغالي عن قائمة "أسود التيرانغا" لمواجهة مصر في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:09+0000
2022-03-18T13:09+0000
2022-03-18T13:09+0000
منتخب السنغال الوطني
منتخب مصر الوطني
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104225/15/1042251514_0:0:1817:1023_1920x0_80_0_0_7803038861eb50de2eafbeb0adce85a9.jpg
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر، يوم الخميس المقبل، في الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة (19:30 بتوقيت غرينتش).بينما تقام مباراة الإياب في السنغال يوم 29 مارس/آذار الجاري، في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينتش).قائمة السنغال كاملةحراسة المرمى إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي"- أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي".خط الدفاعبونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي"- يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".خط الوسط شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".خط الهجوم ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".وتقام بطولة لكأس العالم لكرة القدم بقطر لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط، في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/كلوب-يعلن-تجدد-إصابة-محمد-صلاح-1060060269.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104225/15/1042251514_35:0:1696:1246_1920x0_80_0_0_798c6f559ac641e3fe3c01e31e49eb8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب السنغال الوطني, منتخب مصر الوطني, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
رسميا... قائمة منتخب السنغال لمواجهة مصر على بطاقة التأهل لكأس العالم 2022
تابعنا عبر
أعلن اتحاد الكرة السنغالي عن قائمة "أسود التيرانغا" لمواجهة مصر في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في مصر، يوم الخميس المقبل، في الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة (19:30 بتوقيت غرينتش).
بينما تقام مباراة الإياب في السنغال
يوم 29 مارس/آذار الجاري، في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينتش).
قائمة السنغال كاملة
حراسة المرمى
إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي"- أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي".
خط الدفاع
بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي"- يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".
خط الوسط
شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".
خط الهجوم
ساديو ماني
"ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".
وتقام بطولة لكأس العالم لكرة القدم بقطر
لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط، في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.