https://arabic.sputniknews.com/20220321/برلمانيون-المستشارة-الأممية-تنحرف-بمسار-التوافق-الليبي-وتنفذ-مشروع-الغرب-1060277832.html

برلمانيون: المستشارة الأممية تنحرف بمسار التوافق الليبي وتنفذ مشروع الغرب

برلمانيون: المستشارة الأممية تنحرف بمسار التوافق الليبي وتنفذ مشروع الغرب

نفى برلمانيون ليبيون مشاركة أعضاء من المجلس ضمن المبادرة التي تحدثت عنها المستشارة الأممية من أجل تشكيل لجنة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T17:30+0000

2022-03-21T17:30+0000

2022-03-21T17:30+0000

أخبار ليبيا اليوم

الانتخابات الرئاسية الليبية

تقارير سبوتنيك

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وندد النواب بالخطوات التي تقوم بها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي تسعى من خلالها للانحراف بمسار التوافق الليبي، حسب نص قولهم.وأكد النواب أن اللجنة التي شكلت من البرلمان للذهاب إلى تونس لن تناقش إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات كما تحدثت المستشارة الأممية، وأن مهام اللجنة تتعلق بالتأكيد على أن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري تضمن خارطة الطريق، كما صدرت القوانين الخاصة بالانتخابات من طرف البرلمان في وقت سابق، وأن ما اتفق عليه وتضمنه التعديل الأخير هو ما يجب تنفيذه.وكتبت المستشارة الأممية على حسابها على "تويتر" أمس الأحد، أنها أطلعت مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.إفشال التوافقمن ناحيته قال البرلماني الليبي على الصول، إن الحديث عن الانتخابات في الوقت الراهن هو محاولة لإفشال التوافق الليبي.وأوضح الصول، أن اللجنة التي يدور الحديث حولها بأنها ستجتمع لوضع قاعدة دستورية للانتخابات نص عليها التعديل الثاني عشر للدستور، لكن مهامها ترتبط بتعديل مسودة مشروع الدستور، كما أنها تشكل من خبراء من خارج المجلسين.وتنص المادة الأولى في التعديل على: "تعدل الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث تشكل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، وتتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا".وشدد على عدم أحقية المستشارة الأممية في إصدار أومر بتشكيل لجان أو تحديد مهام لهذه اللجنة، خاصة أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية دون المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية غير وارد.وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الشعب الليبي متوافقة على المشروع الليبي، إلا أن بعض الأطراف الداخلية تسعى لإفشاله، وبناء عليه تطرح ملف الانتخابات بدلا من دعم التقارب وحكومة الاستقرار.خطوة غير ممكنةفي الإطار قال البرلماني الليبي ميلود الأسود، إن إجراء الانتخابات دون معالجة الأوضاع التي حالت دونها في ديسمبر الماضي غير ممكن في الوقت الراهن.وأعرب البرلماني الليبي عن استغرابه موقف المستشارة الأممية والبعثة بدعم مقترح الدبيبة بدلا من دعم ما اتفق عليه في التعديل الأخر ودعم مسار توحيد الصف الوطني.ما دور المستشارة الأممية؟ قال البرلماني الليبي إبراهيم الزغيد، إن دور المستشارة الأممية حاليا لا يعطيها الحق في القيام باي خطوات من شأنها إعادة طرح ملف الانتخابات مجددا.وأكد الزغيد على عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الوقت الراهن لعدم قانونية الإجراء طبقا لما نص عليه التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري والذي تضمن خارطة طريق تضمنت إجراء الانتخابات.ولفت إلى أن لجنة من النواب ذهبت إلى تونس للقاء المستشارة الأممية للتأكيد على أن القوانين التي أصدرها البرلمان لا مجال للنقاش حولها مرة أخرى.وكان الدبيبة قد التقى، الخميس الماضي، السفير الأمريكي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، مؤكدا له حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مطالبًا كل الأطراف المعنية بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات.وجدد الدبيبة دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة.

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أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية, تقارير سبوتنيك