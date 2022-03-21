https://arabic.sputniknews.com/20220321/هل-تلغي-أمريكا-تصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-كمنظمة-إرهابية-لتمرير-الاتفاق-النووي؟-1060275160.html

هل تلغي أمريكا تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لتمرير الاتفاق النووي؟

هل تلغي أمريكا تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لتمرير الاتفاق النووي؟

يبدو أن مصير الاتفاق النووي بات يتوقف على إخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل تفاهمات سياسية معينة على المستوى الإقليمي. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T16:28+0000

2022-03-21T16:28+0000

2022-03-21T16:28+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني

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فحسب وول ستريت جورنال، أكد دبلوماسيون قريبون من طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية أن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تعتمد الآن ربما على أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات، وهي ما إذا كان سيتم إزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكي أم لا.المقابل لا يبدو أنه سيكون سهلا على إيران على المستوى السياسي، حيث ستلتزم طهران بوقف "عدوانها الإقليمي وعدم استهداف الأمريكيين"، حسب المصادر.وبغض النظر عن الاتفاق وقدرة إيران على الوفاء به من عدمه، فإن مجرد طرح هذه القضية يثير معارضة شديدة بين واشنطن وبين حلفائها الشرق الأوسط، وعلى رأسهم إسرائيل، حيث أصدرت حكومة بينيت انتقادات علنية لاذعة لأي محاولة لإزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب.والسؤال: هل ستنجح إيران وأمريكا في الوصول إلى هذا الحل؟ وهل ستستطيع إيران لو تم الاتفاق على إزالة حرسها الثوري من قوائم الإرهاب أن تفي بالتزاماتها السياسية مقابل ذلك، والأهم من ذلك كله: هل ستظل إسرائيل وبصورة أقل حدة المملكة العربية السعودية صامتتين؟يشار إلى أنه وفي عام 2015، وقعت إيران اتفاقًا نوويًا عُرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع مجموعة P5 + 1، والتي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.في عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على إيران، والتي ردت عليها الأخيرة بالتخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وتبع ذلك عدة حزم من العقوبات الأمريكية ضد إيران منذ ذلك الحين.منذ أبريل 2021 ، تستضيف فيينا محادثات تهدف إلى منع الاتفاق النووي الإيراني من الفشل تمامًا.

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني