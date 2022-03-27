https://arabic.sputniknews.com/20220327/أنصار-الله-تعلن-موعد-سريان-مبادرة-وقف-الهجمات-على-السعودية-1060529614.html
"أنصار الله" تعلن موعد سريان مبادرة وقف الهجمات على السعودية
"أنصار الله" تعلن موعد سريان مبادرة وقف الهجمات على السعودية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية دخول مبادرة وقف الهجمات ضد السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيز التنفيذ في... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:18+0000
2022-03-27T14:18+0000
2022-03-27T14:19+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار السعودية اليوم
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القاهرة – سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر"، إن "مبادرة الرئيس المشاط تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 27 مارس/ آذار 2022".يأتي ذلك غداة إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية التي تقود التحالف في اليمن، تتضمن تعليق هجمات الجماعة على أراضيها وفي جبهات القتال داخل اليمن، لمدة ثلاثة أيام، داعيا المملكة إلى اتخاذ خطوة مماثلة بوقف الغارات ورفع القيود على المنافذ التي تديرها "أنصار الله".وقال المشاط، في كلمة بمناسبة ذكرى انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، بثها تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة: "نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام".وأشار المشاط إلى "وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة 3 أيام"، مؤكدا "الاستعداد لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في اليمن"، على حد تعبيره.وبشأن المعارك في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز وهي مسرح القتال الأعنف في اليمن، قال المشاط إن "تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مأرب"، مضيفا: "نعيد ما تضمنته مبادرة قائد الثورة) في إشارة إلى زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي) بخصوص مأرب وننتظر الرد عليها بالإيجاب".وعن ملف الأسرى، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء "الاستعداد التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق هادي (في إشارة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي الأسير لدى الجماعة منذ 2015) وأسرى الميليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا".وتأتي مبادرة جماعة "أنصار الله" بعد إعلان الجماعة استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ضمن عملية هجومية أسمتها "كسر الحصار الثالثة"، بررتها بأنها تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، إنه "جرى استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهداف مصفاتي رأس تنورة ورابغ النفطية وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة"، مشيراً إلى "قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".وذكر المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة تعرضت عند الساعة ( 25: 17) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، على حد تعبيره.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار السعودية اليوم
"أنصار الله" تعلن موعد سريان مبادرة وقف الهجمات على السعودية
14:18 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 27.03.2022)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية دخول مبادرة وقف الهجمات ضد السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيز التنفيذ في السادسة من مساء اليوم الأحد.
القاهرة – سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر"، إن "مبادرة الرئيس المشاط تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 27 مارس/ آذار 2022".
يأتي ذلك غداة إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية التي تقود التحالف في اليمن، تتضمن تعليق هجمات الجماعة
على أراضيها وفي جبهات القتال داخل اليمن، لمدة ثلاثة أيام، داعيا المملكة إلى اتخاذ خطوة مماثلة بوقف الغارات ورفع القيود على المنافذ التي تديرها "أنصار الله".
وقال المشاط، في كلمة بمناسبة ذكرى انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، بثها تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة: "نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام".
وأضاف: "نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي".
وأشار المشاط إلى "وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة 3 أيام"، مؤكدا "الاستعداد لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في اليمن"، على حد تعبيره.
وبشأن المعارك في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز وهي مسرح القتال
الأعنف في اليمن، قال المشاط إن "تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مأرب"، مضيفا: "نعيد ما تضمنته مبادرة قائد الثورة) في إشارة إلى زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي) بخصوص مأرب وننتظر الرد عليها بالإيجاب".
وعن ملف الأسرى، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء "الاستعداد التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق هادي (في إشارة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي الأسير لدى الجماعة منذ 2015) وأسرى الميليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا".
ودعا المشاط، المبعوث الأممي إلى "ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات".
وتأتي مبادرة جماعة "أنصار الله" بعد إعلان الجماعة استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ضمن عملية هجومية أسمتها "كسر الحصار الثالثة"، بررتها بأنها تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، إنه "جرى استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية
في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهداف مصفاتي رأس تنورة ورابغ النفطية وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة"، مشيراً إلى "قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن جماعة أنصار الله "نفذت 16 هجوما عدائيا على السعودية، متهما الجماعة باستخدام مواقع ذات حماية خاصة في تنفيذها.
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة تعرضت عند الساعة ( 25: 17) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، على حد تعبيره.
وأكد العميد المالكي "نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية وتمت السيطرة عليهما دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.
وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.