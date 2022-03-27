https://arabic.sputniknews.com/20220327/تصريحات-ميسي-عقب-مباراة-الأرجنتين-وفنزويلا-تثير-تساؤلات-حول-مستقبله-1060531327.html
تصريحات ميسي عقب مباراة الأرجنتين وفنزويلا تثير تساؤلات حول مستقبله
تصريحات ميسي عقب مباراة الأرجنتين وفنزويلا تثير تساؤلات حول مستقبله
شهدت مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الفنزويلي أجواء أسطورية لتحية قائده ليونيل ميسي من قبل الجماهير، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب في الملاعب الأرجنتينية... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:00+0000
2022-03-27T15:00+0000
2022-03-27T15:00+0000
رياضة
كأس العالم 2002
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1056094191_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_752b066c84acc42f9f4c80073aff7a4b.jpg
وجرت المباراة في أجواء وصفتها بعض وسائل الإعلام بـ "الليلة التاريخية"، حيث أقيمت المباراة على ملعب "بومبونيرا".ويقول موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الأحد، إن النجم الأرجنتيني أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله، بعدما قال في تصريحات صحفية، إنه سيتعين عليه تقييم الكثير من الأشياء بعد بطولة كأس العالم 2022 في قطر.وقال ميسي: "بعد كأس العالم سأقوم بتقييم أشياء كثيرة، وفقا لما تسير عليه الأمور سواء كانت تسير على ما يرام أو بشكل سيء"، مضيفا: "لا أعرف ماذا سيحدث وأفكر في القادم".يذكر أن ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز على المنتخب الفنزويلي (3 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، وقادت إلى تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المونديال".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/جماهير-باريس-سان-جيرمان-تهاجم-ميسي-ونيمار-فيديو-1059892212.html
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رياضة, كأس العالم 2002
تصريحات ميسي عقب مباراة الأرجنتين وفنزويلا تثير تساؤلات حول مستقبله
شهدت مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الفنزويلي أجواء أسطورية لتحية قائده ليونيل ميسي من قبل الجماهير، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب في الملاعب الأرجنتينية بعد هذه المباراة.
وجرت المباراة في أجواء وصفتها بعض وسائل الإعلام
بـ "الليلة التاريخية"، حيث أقيمت المباراة على ملعب "بومبونيرا".
ويقول موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الأحد، إن النجم الأرجنتيني
أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله، بعدما قال في تصريحات صحفية، إنه سيتعين عليه تقييم الكثير من الأشياء بعد بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وقال ميسي: "بعد كأس العالم سأقوم بتقييم أشياء كثيرة، وفقا لما تسير عليه الأمور سواء كانت تسير على ما يرام أو بشكل سيء"، مضيفا: "لا أعرف ماذا سيحدث وأفكر في القادم".
يذكر أن ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز على المنتخب الفنزويلي (3 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين
، أمس السبت، وقادت إلى تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المونديال
".