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https://arabic.sputniknews.com/20220327/تصريحات-ميسي-عقب-مباراة-الأرجنتين-وفنزويلا-تثير-تساؤلات-حول-مستقبله-1060531327.html
تصريحات ميسي عقب مباراة الأرجنتين وفنزويلا تثير تساؤلات حول مستقبله
تصريحات ميسي عقب مباراة الأرجنتين وفنزويلا تثير تساؤلات حول مستقبله
شهدت مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الفنزويلي أجواء أسطورية لتحية قائده ليونيل ميسي من قبل الجماهير، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب في الملاعب الأرجنتينية... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:00+0000
2022-03-27T15:00+0000
رياضة
كأس العالم 2002
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وجرت المباراة في أجواء وصفتها بعض وسائل الإعلام بـ "الليلة التاريخية"، حيث أقيمت المباراة على ملعب "بومبونيرا".ويقول موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الأحد، إن النجم الأرجنتيني أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله، بعدما قال في تصريحات صحفية، إنه سيتعين عليه تقييم الكثير من الأشياء بعد بطولة كأس العالم 2022 في قطر.وقال ميسي: "بعد كأس العالم سأقوم بتقييم أشياء كثيرة، وفقا لما تسير عليه الأمور سواء كانت تسير على ما يرام أو بشكل سيء"، مضيفا: "لا أعرف ماذا سيحدث وأفكر في القادم".يذكر أن ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز على المنتخب الفنزويلي (3 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، وقادت إلى تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المونديال".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/جماهير-باريس-سان-جيرمان-تهاجم-ميسي-ونيمار-فيديو-1059892212.html
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رياضة, كأس العالم 2002

تصريحات ميسي عقب مباراة الأرجنتين وفنزويلا تثير تساؤلات حول مستقبله

15:00 GMT 27.03.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHE
شهدت مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الفنزويلي أجواء أسطورية لتحية قائده ليونيل ميسي من قبل الجماهير، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب في الملاعب الأرجنتينية بعد هذه المباراة.
وجرت المباراة في أجواء وصفتها بعض وسائل الإعلام بـ "الليلة التاريخية"، حيث أقيمت المباراة على ملعب "بومبونيرا".
ويقول موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الأحد، إن النجم الأرجنتيني أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله، بعدما قال في تصريحات صحفية، إنه سيتعين عليه تقييم الكثير من الأشياء بعد بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، يغادر الملعب بعد حديثه مع المدرب الأرجنتيني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، خلال مباراة كرة القدم الفرنسية بين باريس سان جيرمان (PSG) وأولمبيك ليون في ملعب Parc des Princes في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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وقال ميسي: "بعد كأس العالم سأقوم بتقييم أشياء كثيرة، وفقا لما تسير عليه الأمور سواء كانت تسير على ما يرام أو بشكل سيء"، مضيفا: "لا أعرف ماذا سيحدث وأفكر في القادم".
يذكر أن ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز على المنتخب الفنزويلي (3 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، وقادت إلى تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المونديال".
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